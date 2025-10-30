मां के साथ स्विमिंग करने गया था 3 साल का मासूम, पूल में डूबने से मौत

महाराष्ट्र में वसई पश्चिम के यशवंतनगर इलाके में स्थित अमेय क्लब के स्विमिंग पूल में डूबने से साढ़े तीन साल के एक बच्चे की मौत हो गई. घटना मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे की है. मृतक बच्चे की पहचान ध्रुव बिष्ट के रूप में हुई है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ध्रुव अपनी मां के साथ यशवंतनगर इलाके में स्थित अमेय क्लब के स्विमिंग पूल में तैरने आया था. तैरते समय अचानक उसके नाक और मुंह में पानी चला गया और सांस लेने में तकलीफ के कारण वह डूबने लगा. पूल पर मौजूद गार्ड ने उसे बाहर निकाला, लेकिन जब उसे उल्टी होने लगी, तो उसे पास के अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है और क्लब प्रबंधन व पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि पूल क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और लाइफगार्ड मौजूद थे या नहीं. बच्चे की असामयिक मृत्यु से स्थानीय नागरिकों में रोष और दुःख व्याप्त है. इस घटना ने एक बार फिर स्विमिंग पूल जैसी जगहों पर उचित सुरक्षा उपाय और छोटे बच्चों पर लगातार नजर रखने के महत्व को उजागर किया है.

---- समाप्त ----