इंदौर: अवैध शराब बेच रहे ढाबों और होटल को प्रशासन ने किया जमींदोज

मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन की ओर से अवैध शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है. यहां नगर निगम की ओर से अवैध शराब बेचने वाले ढाबों, होटल और अन्य दुकानदारों की दुकानों को ढहा दिया गया.

जिला प्रशासन का कहना है कि उन्हें इन अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद अब नीतिगत तरीके से एक्शन लिया गया है. इंदौर में सोमवार को एबी रोड, धार रोड, राउ इलाके में मौजूद अवैध शराब बेचने वाले ढाबों, रेस्टोरेंट को जमींदोज कर दिया गया.

Madhya Pradesh: Indore Municipal Corporation demolished hotels and dhabas selling illicit liquor.



"We have demolished hotel & dhabas in the area under municipal corporation & will continue this drive," said Pratibha Pal, Municipal Corporation Commissioner, Indore (01.02) pic.twitter.com/LttkWduKTs