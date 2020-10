MP उपचुनाव: कमलनाथ पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले- हां, मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं!

मध्‍य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है. बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. दोनों ही पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग भी चल रही है. दोनों ही ओर से वार-पलटवार जारी है. बयानों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है. बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता कमलनाथ पर कुत्ता कहने का आरोप लगाया.

कमलनाथ को जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हां, मैं कुत्ता हैं, जो हमेशा अपने मालिकों के लिए वफादार रहता है. बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ जी यहां आते हैं.....अशोक नगर में आए हैं....इसपर जनता जवाब देती है नहीं आए हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि और वो कहते हैं कि मैं कुत्ता हूं. कमलनाथ जी सुन लीजिए. मैं कुत्ता हूं. क्योंकि मेरी मालिक मेरी जनता है. मैं कुत्ता हूं, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करता है.

#WATCH: Kamal Nath ji calls me a dog, yes I am a dog because I am a servant of the people... because a dog protects its owner and if someone brings corrupt and ill-intended policies then this dog will attack that person: BJP leader Jyotiraditya Scindia #MadhyaPradesh pic.twitter.com/UyY4xQHdZl