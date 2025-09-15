scorecardresearch
 

जहर की पुड़िया और मुंह से निकलता झाग... रहस्यमयी हालत में मिला 14 साल की शादीशुदा लड़की का शव

झारखंड के पाकुड़ में बांसलोई नदी किनारे 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा का शव मिला. मौके से स्कूल बैग, कॉपी, पेन, चप्पल, नाश्ता और ज़हर की पुड़िया बरामद हुई. लड़की के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. मृतका की हाल ही में शादी हुई थी.

पाकुड़ में .रहस्यमयी हालत में मिला 14 साल की शादीशुदा लड़की का शव (Photo: ai image)
झारखंड के पाकुड़ ज़िले में रविवार को बांसलोई नदी के पास एक शव मिलने से हड़कंप मच गया. 14 साल की आदिवासी लड़की का ये शव रहस्यमयी हालत में था. अमरापाड़ा पुलिस थाने के प्रभारी मदन शर्मा ने एजेंसी को बताया कि उन्हें बांसलोई नदी के पास एक लड़की के शव की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे.

शर्मा ने कहा '... हमें शव के पास एक बैग मिला जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म, कॉपी, पेन और चप्पलें थीं. हमें घटनास्थल के पास जहर की एक पुड़िया और नाश्ते का एक पैकेट भी मिला. लड़की के मुंह से झाग निकल रहा था. प्रथम दृष्टया, यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. लेकिन हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.' 

पुलिस ने यह भी दावा किया कि ग्रामीणों ने उन्हें बताया है कि मृतक लड़की अमरापाड़ा मुख्य बाजार स्थित कन्या मध्य विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा थी. पुलिस अधिकारी के अनुसार, 'मृतक लड़की के रिश्तेदार ने बताया कि उसकी शादी कुछ दिन पहले ही जड़की मांझी टोला निवासी एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वह अपनी मां के साथ रह रही थी, जो घटना के समय इलाज के लिए बाहर गई हुई थीं.' शर्मा ने कहा, 'हम घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.'

