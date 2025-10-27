scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड में छठ पर्व के दौरान दर्दनाक हादसा, हजारीबाग और गढ़वा में तीन बच्चों की डूबकर मौत

झारखंड के हजारीबाग और गढ़वा जिलों में छठ पूजा के दौरान तीन बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई. हजारीबाग में दो बच्चियां और गढ़वा में एक तीन वर्षीय बालक की डूबने से मौत हुई. राज्यभर में पिछले दो दिनों में डूबने से नौ लोगों की जान जा चुकी है.

Advertisement
X
दो दिनों में डूबने से नौ लोगों की जान जा चुकी है.(Photo: AI-generated)
दो दिनों में डूबने से नौ लोगों की जान जा चुकी है.(Photo: AI-generated)

झारखंड के हजारीबाग और गढ़वा जिलों से छठ पर्व के दौरान दर्दनाक घटनाओं की खबर सामने आई है. यहां तीन मासूम बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई. हजारीबाग के केरेदारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में रविवार शाम छठ पूजा के दौरान दो बच्चियां गुनगुन कुमारी (11) और रूपा तिवारी (12) तालाब में स्नान करते समय गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं.

परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं सोमवार दोपहर गढ़वा जिले में भी ऐसी ही एक दर्दनाक घटना हुई, जब तीन वर्षीय राहुल कुमार की दानरो नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई. सदर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की पुष्टि थानाध्यक्ष सुनील तिवारी ने की.

यह भी पढ़ें: हजारीबाग: 15 लाख के बीमा के पैसों के लिए बीवी की गला दबाकर जान ले ली, रचा झूठा ड्रामा

सम्बंधित ख़बरें

Hazaribag murder case disclosure
हेलमेट से पिटाई, गला घोंटा और एक्सीडेंट का ड्रामा... हैरान कर देगी पत्नी के कत्ल की ये साजिश 
मुठभेड़ में दो जवान घायल हुए.(Photo: Representational)
1 करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन समेत तीन टॉप माओवादी ढेर, झारखंड पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन 
मुठभेड़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली ढेर. (Photo: Representational )
झारखंड में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, 1 करोड़ रुपये का इनामी माओवादी समेत तीन ढेर 
accused arrest Odisha Balasore money recovery
हजारीबाग में लूट, 12 घंटे में छह नाबालिग गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा 
टायर फटने से बस पलटी (Photo: ITG)
हजारीबाग से कोडरमा जा रही सिटी बस हाईवे पर पलटी, चालक ने कूदकर बचाई जान 

उन्होंने बताया कि बच्चा नदी में नहाने गया था और खेलते-खेलते गहरे पानी में चला गया, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका. स्थानीय लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

राज्यभर में पिछले दो दिनों में डूबने से कुल नौ लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार शाम सिमडेगा जिले में तीन बच्चे और पलामू जिले में तीन अन्य बच्चों की भी पानी में डूबकर जान चली गई थी. छठ पर्व की श्रद्धा के बीच आई इन घटनाओं ने पूरे झारखंड को शोक में डुबो दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement