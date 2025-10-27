झारखंड में छठ पर्व के दौरान दर्दनाक हादसा, हजारीबाग और गढ़वा में तीन बच्चों की डूबकर मौत

झारखंड के हजारीबाग और गढ़वा जिलों से छठ पर्व के दौरान दर्दनाक घटनाओं की खबर सामने आई है. यहां तीन मासूम बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई. हजारीबाग के केरेदारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में रविवार शाम छठ पूजा के दौरान दो बच्चियां गुनगुन कुमारी (11) और रूपा तिवारी (12) तालाब में स्नान करते समय गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं.

परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं सोमवार दोपहर गढ़वा जिले में भी ऐसी ही एक दर्दनाक घटना हुई, जब तीन वर्षीय राहुल कुमार की दानरो नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई. सदर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की पुष्टि थानाध्यक्ष सुनील तिवारी ने की.

उन्होंने बताया कि बच्चा नदी में नहाने गया था और खेलते-खेलते गहरे पानी में चला गया, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका. स्थानीय लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

राज्यभर में पिछले दो दिनों में डूबने से कुल नौ लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार शाम सिमडेगा जिले में तीन बच्चे और पलामू जिले में तीन अन्य बच्चों की भी पानी में डूबकर जान चली गई थी. छठ पर्व की श्रद्धा के बीच आई इन घटनाओं ने पूरे झारखंड को शोक में डुबो दिया है.

