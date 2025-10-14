scorecardresearch
 

15 लाख के बीमा के पैसों के लिए बीवी की गला दबाकर जान ले ली, रचा झूठा ड्रामा

झारखंड के हजारीबाग जिले में 15 लाख रुपये की बीमा राशि के लालच में एक युवक ने अपनी पत्नी सेवंती कुमारी की हत्या कर सड़क हादसे का नाटक रचा. मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और आरोपी मुकेश मेहता को पकड़ लिया. शव और घटनास्थल के निरीक्षण से शक हुआ. सख्त पूछताछ में मुकेश ने जुर्म कबूल किया. उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

पैसे के लालच ने एक शादीशुदा रिश्ते की कीमत एक जान से तौल दी. झारखंड के हजारीबाग जिले के पदमा थाना क्षेत्र में एक युवक पर आरोप है कि उसने 15 लाख रुपये की बीमा राशि पाने के चक्कर में अपनी ही पत्नी की जान ले ली और बाद में सड़क हादसे का नाटक रचा.

यह हैरान कर देने वाली घटना दोनई कला गांव की है, जहां 9 अक्टूबर की रात सेवंती कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई. शुरुआत में परिवार और रिश्तेदारों को बताया गया कि सेवंती की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. लेकिन पुलिस की गहन जांच ने इस हादसे का चौंकाने वाला सच उजागर कर दिया.

मृतका के पिता महावीर मेहता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक अहम जानकारी सामने आई. उन्होंने बताया कि उनके दामाद मुकेश मेहता ने करीब तीन महीने पहले ही सेवंती के नाम पर 15 लाख रुपये का बीमा कराया था.

इस शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर दी. बरही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना करने और शव की हालत देखने के बाद उन्हें शुरू से ही शक था. 

अंतिम संस्कार में नहीं हुआ शामिल
उन्होंने बताया, आरोपी के शरीर पर कोई चोट या खरोंच के निशान नहीं थे, जो किसी सड़क हादसे में आम हैं. यह बात साफ संदेह पैदा कर रही थी. इसके अलावा, मुकेश का अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल न होना भी संदिग्ध लगा.

पति ने जुर्म कबूला
पुलिस द्वारा जब सख्त पूछताछ की गई, तो मुकेश का पर्दाफाश हो गया. वह टूट गया और अपने जुर्म को कबूल कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मुकेश ने स्वीकार किया कि उसने बीमा की रकम हड़पने के इरादे से ही अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या की और फिर एक झूठा सीन तैयार किया. मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

