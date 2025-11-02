मंदिर के गर्भगृह में दिखा विशाल सांप, श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के साथ शुरू कर दी पूजा-अर्चना, Video

Jharkhand News: गढ़वा जिले के ऊंचरी स्थित दुर्गा मंडप परिसर में उस समय रोमांचक दृश्य देखने को मिला, जब मंदिर के गर्भगृह में अचानक एक विशाल सांप दिखाई दिया. जैसे ही लोगों ने नाग को शांत अवस्था में कुंडली मारे बैठे हुए देखा, मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई. इसी के साथ-साथ आस्था का माहौल भी गहरा गया. कुछ ही देर में यह खबर फैल गई और लोग मंदिर पहुंचकर दर्शन करने लगे.

श्रद्धालुओं ने इस दृश्य को किसी अलौकिक संकेत के रूप में देखा और नाग को ‘नाग बाबा’ का स्वरूप मानते हुए पूजा-अर्चना शुरू कर दी. मंदिर के अंदर और बाहर नाग देवता की जय और भोलेनाथ की जय के जयकारे लगे. लोग मंत्रोच्चार और आरती के साथ नाग के दर्शन कर शुभ संकेत मान आशीर्वाद लेने लगे. कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि यह भोलेनाथ के गण, नाग देवता का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जो भक्तों को आशीर्वाद देने आए हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी नाग ने मंदिर के मुख्य कक्ष में प्रवेश कर शांत मुद्रा में बैठा हो. नाग की इस स्थिति को चमत्कारिक मानते हुए श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. कई लोग इसे नगर के लिए शुभ समय की शुरुआत और सौभाग्य का प्रतीक बता रहे हैं.

इधर, मंदिर समिति के सदस्यों ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था संभाली और भीड़ को नियंत्रित करना शुरू किया, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. पुलिस और वन विभाग को भी सूचना दी गई, हालांकि कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की गई, जब तक नाग स्वयं वहां से हट न जाए. मंदिर प्रांगण में श्रद्धा, उत्साह और कौतूहल का माहौल था. बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस दृश्य को मोबाइल कैमरों में कैद करते दिखाई दिए. पूरे ऊंचरी इलाके में चर्चा होने लगी.

