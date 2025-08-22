scorecardresearch
 

बांग्लादेश बॉर्डर से जाली नोट तस्कर गिरफ्तार, नकली करेंसी बरामद

साहिबगंज जिले की बरहरवा जीआरपी पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वैष्णव नगर थाना क्षेत्र से जाली नोट तस्कर रंजन मंडल को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से पांच सौ रुपये के नकली नोटों में पांच हज़ार रुपये बरामद हुए. आरोपी ने कबूला कि वह लंबे समय से नकली नोटों के धंधे में शामिल है और बांग्लादेश से भारत में सप्लाई करता था. पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

दो तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Screengrab)
झारखंड के साहिबगंज जिले में बरहरवा जीआरपी पुलिस को नकली नोट तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वैष्णव नगर थाना क्षेत्र के हटाकपारा बौछा पारा (बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ) से एक कुख्यात जाली नोट तस्कर को गिरफ्तार किया है. 

पकड़े गए तस्कर की पहचान रंजन मंडल के रूप में हुई है. उसके पास से पांच सौ रुपये के नकली नोट बरामद किए गए जिनकी कुल राशि पांच हज़ार रुपये है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में बरहरवा जीआरपी ने (रेल कांड संख्या बारह/पच्चीस) तीन तस्करों को चार लाख बारह हज़ार रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था. 

उसी मामले की कड़ी को जोड़ते हुए जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और बॉर्डर इलाके से रंजन मंडल को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. 

आरोपी ने माना कि वह लंबे समय से नकली नोटों की तस्करी में शामिल है. उसने बताया कि जाली नोट बांग्लादेश से भारत में लाए जाते हैं और फिर अलग-अलग जिलों और राज्यों में खपाए जाते हैं. इस नेटवर्क में कई और लोग शामिल हैं, जिनकी जानकारी निकालने के लिए पुलिस गहन पूछताछ कर रही है.

बरहरवा जीआरपी थाना प्रभारी रामा शंकर प्रसाद ने बताया, 'गिरफ्तार तस्कर बांग्लादेश से नकली नोट लाकर भारत के कई राज्यों में सप्लाई करता था, फिलहाल पुलिस उसके पूरे नेटवर्क और सहयोगियों का पता लगाने में जुटी हुई है. आने वाले दिनों में इस गैंग से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है.

इस गिरफ्तारी से एक बार फिर साफ हो गया है कि बांग्लादेश बॉर्डर से जाली नोटों की तस्करी अब भी एक गंभीर समस्या बन गई है. पुलिस लगातार इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान चला रही है.

 

