झारखंड में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव ढेर

झारखंड के पलामू में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को रविवार सुबह बड़ी सफलता मिली. तरहसी और मनातू थाना क्षेत्र की सीमा पर टीएसपीसी संगठन के नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली मुखदेव यादव को सुरक्षाबलों ने मार गिराया. सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.

मारा गया पांच लाख का इनामी नक्सली

जानकारी के मुताबिक, मुखदेव यादव लंबे समय से टीएसपीसी संगठन का सक्रिय सदस्य था और कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा. 3 सितंबर की रात पलामू जिले में हुई मुठभेड़ में जब पुलिस के दो जवान शहीद हुए थे, उस घटना में भी मुखदेव यादव की संलिप्तता सामने आई थी. यही वजह थी कि पुलिस उसकी तलाश में थी.

पुलिस ने 10 लाख के इनामी टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू को पकड़ने के लिए एक बड़े सर्च अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान में कोबरा, जगुआर और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीमों को लगाया गया है. गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को तरहसी और मनातू थाना क्षेत्र के जंगल में जब सुरक्षाबलों ने घेरा डाला, तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने मुखदेव यादव को मार गिराया.

पलामू की एसपी ने बताया कि यह सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता है और अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़े अन्य बड़े नक्सलियों को भी जल्द ही या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या निष्प्रभावी किया जाएगा.

मुठभेड़ स्थल से हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है.अधिकारियों का मानना है कि इस सफलता से संगठन की कमर टूटेगी और अन्य नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संभावना बढ़ जाएगी.



