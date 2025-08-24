दुमका डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, दामाद ही निकला सास-ससुर का कातिल

झारखंड के दुमका में मुफसिल थाना क्षेत्र के चोरकट्टा गांव में बीते 19 अगस्त को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस वारदात के पीछे कोई और नहीं, बल्कि मृतक दंपति का छोटा दामाद सुबल साहा उर्फ भुलु साहा ही निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किए गए जेवरात और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है.

पैसों के लिए डबल मर्डर

दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खैरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सनसनीखेज मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मृतक नवगोपाल साहा और उनकी पत्नी बिमू बाला साहा 19 अगस्त की रात अपने घर पर थे. उसी रात पश्चिम बंगाल के दिगुली गांव निवासी उनका दामाद सुबल साहा घर आया. सास-ससुर ने देर रात होने के बावजूद उसका स्वागत किया और भोजन कराया.

खाना खाने के बाद सुबल ने अपने ससुर से दो लाख रुपये की मांग की, जिसे देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया. इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ. गुस्से और पैसों के लालच में सुबल ने सोते हुए ससुर नवगोपाल पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी. वहीं, जब बिमू बाला ने विरोध किया तो उस पर भी लकड़ी के टुकड़े और ईंट से हमला कर हत्या कर दी.

सास-ससुर से दामाद ने मांगे थे पैसे

हत्या के बाद आरोपी ने अपनी सास का सोने का चेन, बालियां, ब्रेसलेट और ससुर का मोबाइल लेकर फरार हो गया. मामले की जांच में पुलिस ने रिश्तेदारों और आरोपी से पूछताछ की. मोबाइल लोकेशन ने आरोपी की मौजूदगी को घटना स्थल पर साबित किया. सख्ती से पूछताछ करने पर सुबल ने अपराध कबूल कर लिया. उसकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े, मोबाइल और जेवर बरामद हुए.

पुलिस जांच में सामने आया कि इस वारदात के पीछे सिर्फ पैसों की लालच नहीं, बल्कि पुरानी पारिवारिक रंजिश भी थी. कुछ साल पहले जमीन बिक्री से मिले 20 लाख रुपये में से बड़े दामाद को घर बनाने के लिए हिस्सेदारी दी गई थी, लेकिन छोटे दामाद को कुछ नहीं मिला. इसी उपेक्षा और गुस्से ने आखिरकार इस जघन्य वारदात को जन्म दिया. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

इनपुट - Mritunjay Kumar Pandey