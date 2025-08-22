scorecardresearch
 

Feedback

Jharkhand: चोरी-छिपे साली से शादी कर रहा था युवक, पत्नी और सास ने पकड़ा, जमकर हुआ हंगामा

चतरा में युवक मनीष कुमार साली से शादी करने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा तो पत्नी संगीता देवी और सास सोनी देवी ने हंगामा कर दिया. दो घंटे चले ड्रामे के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
साली से शादी कर रहा था युवक पत्नी ने पकड़ा (Photo: Sunil Kumar/ITG)
साली से शादी कर रहा था युवक पत्नी ने पकड़ा (Photo: Sunil Kumar/ITG)

चतरा जिले में शनिवार को रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. मामला टंडवा थाना क्षेत्र के सेरनगदाग निवासी मनीष कुमार का है, जो अपनी साली के साथ शादी करने निबंधन कार्यालय पहुंचा था.

मनीष की पहली शादी 2021 में संगीता देवी से हुई थी और उनका एक नौ माह का बच्चा भी है. संगीता का आरोप है कि मनीष ने बच्चे को दूध में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की थी. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चलता रहता था.

रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा

सम्बंधित ख़बरें

Baghpat Murder Case
बागपत: साली से इश्क, रिश्ता लेकर पहुंचा घर, गुस्साए परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला 
हत्या के आरोपी गिरफ्तार
UP: साली से प्यार, पत्नी से छुटकारा पाने लिए पति ने रची खौफनाक साजिश, जानें पूरा मामला 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Screengrab)
जीजा ने 40 हजार का लोन लेकर दी सुपारी... साली से गैंगरेप और हत्या के बाद जलाया शव! 
ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को पकड़ा और शादी करा दी
Muzaffarpur: बड़े भाई की साली से गुपचुप कर रहा था शादी, ग्रामीणों ने पकड़ा, फिर...  
Auraiya Crime News, Auraiya Crime, Auraiya News, Auraiya Viral News, Auraiya Police, UP Crime, UP Crime News, Auraiya, Auraiya News, Auraiya Police, Auraiya Pragati Yadav Case, Wife Killed Husband, UP News
भाई की साली से हंसी मजाक, दोस्ती और फिर मोहब्बत... औरेया वाली कातिल दुल्हन की कहानी 

इस बीच मनीष का अपनी साली से प्रेम संबंध शुरू हो गया. मामला इतना आगे बढ़ गया कि वह उसे लेकर रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करने पहुंच गया. जैसे ही पत्नी और सास को इसकी जानकारी मिली, वो भी मौके पर पहुंच गईं. सास सोनी देवी ने अपनी बेटी और दामाद को पकड़कर बाहर निकाला और थाने ले जाने पर अड़ी रहीं.

पति ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

करीब दो घंटे तक पुराना कचहरी स्थित निबंधन कार्यालय के पास हंगामा होता रहा. इसके बाद पुलिस ने मनीष को हिरासत में लेकर सदर थाना चतरा में रखा है. मनीष ने भी अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने बताया कि पत्नी पक्ष के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement