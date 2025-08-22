Jharkhand: चोरी-छिपे साली से शादी कर रहा था युवक, पत्नी और सास ने पकड़ा, जमकर हुआ हंगामा

चतरा जिले में शनिवार को रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. मामला टंडवा थाना क्षेत्र के सेरनगदाग निवासी मनीष कुमार का है, जो अपनी साली के साथ शादी करने निबंधन कार्यालय पहुंचा था.

मनीष की पहली शादी 2021 में संगीता देवी से हुई थी और उनका एक नौ माह का बच्चा भी है. संगीता का आरोप है कि मनीष ने बच्चे को दूध में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की थी. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चलता रहता था.

रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा

इस बीच मनीष का अपनी साली से प्रेम संबंध शुरू हो गया. मामला इतना आगे बढ़ गया कि वह उसे लेकर रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करने पहुंच गया. जैसे ही पत्नी और सास को इसकी जानकारी मिली, वो भी मौके पर पहुंच गईं. सास सोनी देवी ने अपनी बेटी और दामाद को पकड़कर बाहर निकाला और थाने ले जाने पर अड़ी रहीं.

पति ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

करीब दो घंटे तक पुराना कचहरी स्थित निबंधन कार्यालय के पास हंगामा होता रहा. इसके बाद पुलिस ने मनीष को हिरासत में लेकर सदर थाना चतरा में रखा है. मनीष ने भी अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने बताया कि पत्नी पक्ष के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

