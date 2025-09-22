scorecardresearch
 

बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन में आग लगने से मची अफरा-तफरी, बोगियों से कूदे यात्री

झारखंड में बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की एक बोगी में आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और रेलवे टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया.

ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया. (Photo: AI-generated)
ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया. (Photo: AI-generated)

झारखंड में बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई. घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. ये घटना विद्यासागर और जामताड़ा स्टेशन के बीच कालाझरिया गांव के पास हुई.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इंजन के बाद तीसरी बोगी से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं. लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रोक दी. घटना से घबराए यात्री बोगियों से बाहर कूदने लगे. हालांकि, किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.

45 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन

रेलवे स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर नियंत्रण पाया. शुरुआती जांच में यह पता चला कि आग बोगी के नीचे के अंडर गियर से उठी चिंगारी के कारण लगी. ट्रेन करीब 45 मिनट तक रुकी रही. उसके बाद स्थिति सामान्य होने पर इसे पुनः रवाना कर दिया गया.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
