झारखंड: सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली, दो अन्य भी ढेर

झारखंड के हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सहदेव सोरेन सहित तीन नक्सली मारे गए. सहदेव पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था. पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ गीरहोर थाना क्षेत्र के पनतीतरी जंगल में हुई, जिसमें COBRA और गिरिडीह-हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया.

सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है. (Photo: Representational)
सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है. (Photo: Representational)

झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार तड़के सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) का बड़ा नाम सहदेव सोरेन मारा गया. सहदेव पर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. उसके साथ दो अन्य नक्सली भी ढेर हुए हैं.

पुलिस के अनुसार, आज 15 सितंबर 2025 को सुबह करीब 6 बजे हजारीबाग जिले के गीरहोर थाना क्षेत्र के पनतीतरी जंगल (बोकारो और गिरिडीह की सीमा से सटा इलाका) में मुठभेड़ हुई. इसमें COBRA और गिरिडीह-हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया.

सहदेव सोरेन और उसके दो साथी मारे गए

जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सहदेव सोरेन के दस्ते के माओवादियों से भिड़ंत हुई. जवाबी कार्रवाई में सहदेव सोरेन और उसके दो साथियों के शव बरामद किए गए. पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि आशंका है कि कुछ और माओवादी भाग निकले हैं. 

10 नक्सलियों को किया ढेर
 
इससे पहले गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था. उन पर कुल 5 करोड़ 25 लाख रुपये का इनाम था. मारे गए नक्सलियों में टॉप कमांडर बालकृष्ण भी शामिल था. उस पर 1.80 करोड़ रुपये का इनाम था. इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए थे.

