scorecardresearch
 

Feedback

गुमला में पिकअप वैन ने छात्र को कुचला, हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH-23 को किया जाम

झारखंड के गुमला जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. एनएच-23 रांची-गुमला रोड पर पिकअप वैन ने दो मदरसा छात्रों को टक्कर मार दी. हादसे में 12 साल के फरहान मिर्दाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मुरसिल मिर्दाहा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया बवाल (Photo: Representational)
छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया बवाल (Photo: Representational)

झारखंड के गुमला जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. सुबह करीब 7:30 बजे एनएच-23 रांची-गुमला मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र के नवाटोली नहर के पास एक पिकअप वैन ने दो बच्चों को कुचल दिया. इस दुर्घटना में 12 साल के फरहान मिर्दाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मुरसिल मिर्दाहा गंभीर रूप से घायल हो गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति ने बताया कि दोनों बच्चे हाटू स्थित मदरसा में पढ़ते थे. शनिवार की सुबह दोनों बच्चे मदरसा से अपने गांव सुपा की ओर पैदल जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी. 

छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया बवाल

सम्बंधित ख़बरें

दस दिनों तक घर में दफन रही लाश. (Photo: Representational)
शराबी पति का कत्ल कर घर में दफनाया शव... 10 दिन बाद ऐसे खुला राज, अफसर भी रह गए दंग 
Maoists surrender in Jharkhand
4 AK-47, 3 SLR और 1200 कारतूस... झारखंड में 23 लाख के इनामी 9 नक्सलियों का सरेंडर 
Maoists blew up railway tracks by carrying out an explosion in Jharkhand
झारखंड: सरंडा जंगल में दो नक्सली गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद 
दिल्ली पुलिस जांच में जुटी. (Photo: Representational)
बोकारो: मोबाइल विवाद में युवक ने गला रेतकर दोस्त को उतारा मौत के घाट 
Jharkhand Crime News
नौकरी का दिया झांसा, बंधक बना जबरन कराया काम... झारखंड पुलिस ने 62 युवकों को कराया आजाद 

फरहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल मुरसिल को प्राथमिक उपचार के बाद रांची के जसलोक अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 

हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भरनो चौक पर एनएच-23 को जाम कर दिया और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की. ग्रामीणों का कहना था कि जब तक जिला प्रशासन मुआवजे की घोषणा नहीं करता, वे सड़क से नहीं हटेंगे. इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की. कई घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया. इस बीच पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार पिकअप वैन को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है.

इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है. मृतक छात्र के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं स्थानीय लोग सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग कर रहे हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement