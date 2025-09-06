गुमला में पिकअप वैन ने छात्र को कुचला, हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH-23 को किया जाम

झारखंड के गुमला जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. सुबह करीब 7:30 बजे एनएच-23 रांची-गुमला मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र के नवाटोली नहर के पास एक पिकअप वैन ने दो बच्चों को कुचल दिया. इस दुर्घटना में 12 साल के फरहान मिर्दाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मुरसिल मिर्दाहा गंभीर रूप से घायल हो गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति ने बताया कि दोनों बच्चे हाटू स्थित मदरसा में पढ़ते थे. शनिवार की सुबह दोनों बच्चे मदरसा से अपने गांव सुपा की ओर पैदल जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी.

छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया बवाल

फरहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल मुरसिल को प्राथमिक उपचार के बाद रांची के जसलोक अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भरनो चौक पर एनएच-23 को जाम कर दिया और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की. ग्रामीणों का कहना था कि जब तक जिला प्रशासन मुआवजे की घोषणा नहीं करता, वे सड़क से नहीं हटेंगे. इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई.

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की. कई घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया. इस बीच पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार पिकअप वैन को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है.

इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है. मृतक छात्र के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं स्थानीय लोग सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

