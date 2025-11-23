scorecardresearch
 

झारखंड में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या, घर से 500 मीटर दूर मिली एक लाश

झारखंड के दुमका जिले के बरदेही गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों- बीरेंद्र मांझी, उनकी पत्नी आरती कुमारी और दो छोटे बच्चों- की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें पत्नी और बच्चों के शव घर में मिले जबकि पति का शव घर से 500 मीटर दूर खेत में पाया गया.

सुबह घटना का पता लगते ही गांव में हड़कंप मच गया. (Photo: ITG)
झारखंड के दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बढ़ेत पंचायत के बरदेही गांव में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक ही परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

घर से 500 मीटर दूर मिला एक शव

जानकारी के मुताबिक, पत्नी और दो बच्चों की हत्या घर में सोते समय धारदार हथियार से की गई, जबकि पति का शव घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में पाया गया. सुबह जब गांव वाले शौच के लिए बाहर निकले, तो घर में पड़ी लाशें देखकर अफरा-तफरी मच गई.

डॉग स्क्वाड और फॉरेन्सिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किसने और क्यों की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेन्सिक टीम को बुलाया है, और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम तेज कर दिया गया है.

मृतकों की पहचान 30 वर्षीय बीरेंद्र मांझी, उनकी पत्नी 24 वर्षीया आरती कुमारी, 4 वर्षीय बेटी रोहि और 2 वर्षीय बेटे विराज कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बीरेंद्र और आरती की शादी छह साल पहले हुई थी.

(इनपुट: मृत्युजंय कुमार पांडेय)

