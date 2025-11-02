scorecardresearch
 

सरकारी आवास में प्रेमिका के साथ सोए थे CO, दीवार फांदकर पहुंची पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर घर में कर दिया लॉक

गढ़वा के सीओ अपनी प्रेमिका के साथ सरकारी आवास पर सो रहे थे. इसकी जानकारी जैसे ही पत्नी को लगी वह चुपके से पहुंच गई और रंगे हाथ पकड़ लिया. जिसके बाद पत्नी ने दोनों को घर के अंदर ही बंद कर दिया.

प्रेमिका के साथ पकड़ने पर सीओ को पत्नी ने घर में किया लॉक. (Photo: Screengrab)
झारखंड के गढ़वा जिले के माझीयाओ अंचल के सीओ को उनकी पत्नी ने सरकार आवास में प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था. जिससे उनकी पत्नी आक्रोशित हो गई और उन्हें घर के अंदर कैद कर लिया. घर से बाहर निकलने के लिए सीओ रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला. जिसके बाद सीओ खुद छत से कूद गए और हंगामा करने लगे. वहीं, सूचना पर बड़े अधिकारी और पुलिसकर्मी भी आ गए. जिसके बाद सीओ की प्रेमिका को पुलिस के हवाले कर दिया गया. 

दरअसल गढ़वा जिले के माझीयाओ अंचल के सीओ प्रमोद कुमार अपनी प्रेमिका के साथ एक ही रूम में सोए हुए थे. जिसकी सूचना उनकी पत्नी डॉ. श्यामा रानी को लगी तो वह सुबह 4 बजे सरकारी आवास पहुंच गईं. इसके बाद वह दीवार फांदकर चुपके से अंदर गईं तो सीओ प्रेमिका के साथ सोए हुए थे. इस पर पत्नी ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर दिया.

पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ने के बाद किया लॉक

इस पर सीओ दरवाजा खोलने के लिए कहते रहे, लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला. मामला सरकारी आवास का था तो सूचना लगते ही पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. लेकिन पत्नी के आगे किसी की नहीं चली. अंत में थक-हारकर सीओ साहब छत से कूद गए और हंगामा करने लगे.

इसी बीच माझीयाओ पुलिस भी सीओ आवास पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में ले लिया. सीओ की पत्नी ने कहा की मुझे बहुत पहले से शक था. लेकिन आज रंगे हाथ पकड़ भी लिया. अब हम कानून का सहारा लेंगे. आपको बता दें कि सीओ की पत्नी बिहार के पूर्व सांसद श्रीराम मांझी की बेटी हैं.

