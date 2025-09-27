scorecardresearch
 

पोते ने दादी को उतार दिया मौत के घाट, पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम

दुमका से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शुक्रवार सुबह करमटोला गांव में 23 साल के युवक ने अपनी ही 63 साल की दादी की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पोते होपोंता हेम्ब्रम उर्फ जल्पा हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

झारखंड के दुमका जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. शिकारिपाड़ा थाना क्षेत्र के करमटोला गांव में 23 साल के युवक ने अपनी ही दादी की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका की पहचान 63 साल की सुमिधान हांसदा के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और वृद्धा का शव बरामद किया. शुरुआती जांच में महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए. इससे अंदेशा जताया गया कि हत्या किसी भारी वस्तु से हमला कर की गई है.

पारिवारिक विवाद में हत्या

जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के पोते होपोंता हेम्ब्रम उर्फ जल्पा हेम्ब्रम को हिरासत में लिया. पूछताछ में युवक ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. पुलिस के अनुसार, अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है लेकिन पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है.

गांव में हुई इस वारदात से लोग सदमे में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सुमिधान हांसदा शांत और मिलनसार स्वभाव की थीं और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. आरोपी पोते के इस कदम ने पूरे परिवार और इलाके को हिला कर रख दिया है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है. साथ ही घटनास्थल से बरामद साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

 

