दांतों से काटा किडनैपर का हाथ और..., स्कूल बच्चे ने नाकाम की अपहरण की कोशिश

झारखंड में धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के बेड़ाकोलियरी स्थित निजी पब्लिक स्कूल में मंगलवार सुबह एक छात्र को अज्ञात व्यक्ति द्वारा किडनैप करने का प्रयास किया गया. हालांकि छात्र की समझदारी और साहस के कारण यह घटना टल गई. सूचना मिलते ही धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली पुलिस टीम के साथ स्कूल पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने छात्र, परिजनों और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की. फिलहाल, पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटे हुए है.

पीड़ित बच्चे गौरव भट्टाचार्य के पिता आशीष भट्टाचार्य ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह करीब 11 बजे बेटा स्कूल वैन से स्कूल पहुंचा था. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे पकड़कर खींचने का प्रयास किया. वह टोपी लगाए था और चेहरे को रुमाल से ढंके हुए थे, पास के झाड़ी में एक वैन भी मौजूद थी. किडनैपर द्वारा झाड़ी में खींचे जाने पर गौरव ने हिम्मत दिखाते हुए अपहरणकर्ता के हाथ को दांत से काट लिया और खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकला. वह करीब दो किलोमीटर दूर जाकर झाड़ियों में छिप गया, जिससे उसकी जान बच गई.

बाद में स्थानीय लोगों की मदद से गौरव को सुरक्षित स्कूल लाया गया. घटना की जानकारी स्कूल प्राचार्य को दी गई, जिन्होंने तत्काल छात्र के पिता आशीष भट्टाचार्य और धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली को सूचना दी.



धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने मीडिया को बताया की सूचना प्राप्त हुई कि स्कूल के बाहर से किडनैपींग करने का प्रयास किया गया है. घटनास्थल पर पहुंचे है. यहां लगे CCTV कैमरा के माध्यम से जांच की जा रही है. परिजन के द्वारा लिखित शिकायत मिलने पर आगे की अग्रतर करवाई की जायेगी.

