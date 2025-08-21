झारखंड के दुमका में डबल मर्डर, घर में मिली पति-पत्नी की लहूलुहान लाश

झारखंड के दुमका जिले में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक दंपति की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई. यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चोरकाटा गांव की है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की पहचान गोपाल साह (62) और उनकी पत्नी बिमु बाला साह (58) के रूप में हुई है, पुलिस के मुताबिक, दंपति का शव उनके घर के अंदर खून से लथपथ हालत में पाया गया है. जानकारी के अनुसार, दंपति को आखिरी बार मंगलवार शाम को गांव में देखा गया था.

बेटे को घर में मिली माता-पिता की खून से सनी लाश

बुधवार देर रात जब उनका बेटा घर पहुंचा, तो मुख्य दरवाजा बंद मिला. उसने दूसरे दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश किया तो उसके होश उड़ गए. उसने देखा कि उसके माता-पिता खून से सने फर्श पर पड़े हुए थे. इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलने पर दुमका के एसपी पितांबर सिंह खेड़वार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एसपी ने बताया, 'फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (रांची) की टीम को बुलाया गया है, जो घटनास्थल की जांच करेगी, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.'

पुलिस का मानना है कि दंपति की हत्या धारदार हथियार से की गई है. हालांकि, हत्या का कारण और इसमें शामिल लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. एसपी ने कहा, 'इस समय यह कहना जल्दबाजी होगी कि हत्या का मकसद क्या था, हम सभी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं.'

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों का कहना है कि दंपति की हत्या मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह हुई होगी. मुफस्सिल थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने बताया कि अभी तक परिजनों ने घर से किसी सामान की चोरी होने की शिकायत नहीं की है. यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का कारण बन गई है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द हत्यारों का पता लगाया जा सके.

