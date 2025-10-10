झारखंड के चतरा में बिहार के इंजीनियर की संदिग्ध मौत, दवा की ओवरडोज का शक

झारखंड के चतरा जिले के पीरी गांव में मंदिर निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे बिहार के एक इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मधेपुरा जिले के रहने वाले 35 साल के दिल नवाज के रूप में हुई है, जो मंदिर निर्माण परियोजना में वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे.

कमरे में मृत पाए गए इंजीनियर

शिला चौकी प्रभारी राहुल दुबे ने बताया कि गुरुवार रात पीरी गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि दिल नवाज अपने कमरे में बेहोश पड़े हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के नाक और मुंह से खून और झाग निकल रहा था. शुरुआती जांच में किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. कमरे से दवाइयां बरामद की गई हैं, जिससे यह शक जताया जा रहा है कि मौत दवा की ओवरडोज या रिएक्शन से हुई होगी.

दवा की ओवरडोज से मौत का शक

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि दिल नवाज शराब के आदी थे और हाल में उन्हें लिवर की समस्या की शिकायत थी. उन्होंने गुरुवार शाम को अपने एक रिश्तेदार से सलाह लेकर कुछ दवाइयां ली थीं. देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने सहयोगी कर्मचारियों को वाहन की व्यवस्था करने के लिए फोन किया. जब तक लोग कमरे में पहुंचे, वो बेहोश हो चुके थे.

राहुल दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सटीक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. मृतक के परिजनों को बिहार में सूचना दे दी गई है. उन्होंने कहा कि अगर परिजन शिकायत दर्ज कराते हैं तो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. फिलहाल पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानकर जांच कर रही है.



