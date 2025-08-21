नशे में चूर SUV ड्राइवर ने स्कूटर को मारी टक्कर, 22 साल के युवक की मौत, बहन के साथ लौट रहा था कॉलेज से

झारखंड के पलामू जिले में एक एसयूवी ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें 22 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं उसकी 18 साल की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसयूवी चालक की पहचान तुकबेड़ा पंचायत निवासी 25 साल के मुन्ना के रूप में हुई है. जांच के दौरान वह नशे में पाया गया.

बुधवार शाम को नावाबाजार थाना क्षेत्र के इटको मोड़ पर एसयूवी ने स्कूटर को टक्कर मार दी. उप-मंडल पुलिस अधिकारी (बिस्रामपुर) आलोक कुमार टूटी ने बताया कि पीड़ित त्रिपुरारी मेहता की बुधवार रात को मौत हो गई, जबकि उसकी बहन जाह्नवी कुमारी का मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी चालक तुकबेड़ा पंचायत के मुखिया विनोद विश्वकर्मा का बेटा है. वह विपरीत दिशा से आ रहा था. वह तेज रफ्तार एसयूवी पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने स्कूटर में टक्कर मार दी. वहीं पीड़ित गढ़वा जिले के जैनागरा गांव के निवासी थे और पलामू जिले के मेदिनीनगर के बरैया इलाके में रहते थे. घटना के समय दोनों भाई-बहन छतरपुर स्थित कॉलेज से घर लौट रहे थे.

