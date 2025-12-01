ठंड बढ़ते ही विदेशी पक्षियों से गुलज़ार कश्मीर की वुलर झील, देखें शानदार नज़ारा

कश्मीर में शीतलहर तेज हो गई है. घाटी के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर ताजा बर्फबारी होने की संभावना है. इस बीच उत्तर कश्मीर की मशहूर वुलर झील ने सर्दियों की रौनक वापस बढ़ गई है. ठंड बढ़ते ही हजारों प्रवासी पक्षी यहां पहुंच गए हैं, जिससे यह इलाका पक्षी प्रेमियों और प्रकृति के चाहने वालों के लिए अद्भुत बनता जा रहा है.

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से हजारों प्रवासी पक्षी कश्मीर के जलाशयों की ओर पहुंच रहे हैं और उत्तर कश्मीर की वुलर झील इन विदेशी पक्षियों से भरी हुई है.

ठंड के साथ पक्षियोें की संख्या भी बढ़ेगी

झील में पक्षियों के झुंड पानी में उतरते, गोते लगाते और उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा बेहद मनमोहक प्रतीत हो रहा है. वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (WUCMA) के अधिकारी शोएब मकबूल बताते हैं कि इन दिनों झील के अलग‑अलग हिस्सों में हजारों प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं. जैसे‑जैसे ठंड बढ़ेगी, इनकी संख्या और बढ़ेगी.

मकबूल, जो लगातार पक्षियों के आगमन का दस्तावेज आदि तैयार कर रहे हैं, वो बताते हैं कि ये परिंदे साफ और शांत इलाकों को पसंद करते हैं जहां सूक्ष्म जीव और छोटी मछलियां भरपूर हों. कीचड़ हटाए गए हिस्सों में सालभर पानी रहता है, जिससे अलग‑अलग प्रजातियों के लिए अनुकूल माहौल बनता है.

कश्मीर में बर्फबारी

पूरे कश्मीर में ठंड का प्रकोप जारी है. कश्मीर में हर जगह पर रात का तापमान शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है. यहां तापमान शून्य से 4 डिग्री तक नीचे चला गया था. इस बीच जो 2 दिसंबर से मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का मिजाज बदल सकता है जिसका असर आज सोमवार से ही दिखने लगा है.

पूरे कश्मीर में बादल छाए हुए हैं और अनुमान जताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है. इस हल्की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल सकती है.

