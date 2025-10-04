scorecardresearch
 

श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी सज्जाद गुल की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त

श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी सज्जाद गुल की तीन मंजिला आवासीय संपत्ति जब्त की है, जो आतंकवाद के आर्थिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क का हिस्सा थी. यह कार्रवाई यूएपीए और EIMCO एक्ट के तहत की गई, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कड़ी चेतावनी मिली है.

पुलिस ने कहा कि आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी. (Photo: ITG)
पुलिस ने कहा कि आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी. (Photo: ITG)

श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए शनिवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने रोज एवेन्यू, एचएमटी इलाके में स्थित तीन मंजिला आवासीय मकान को अपने कब्जे में ले लिया. यह मकान 15 मरला जमीन पर बना है और इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक यह संपत्ति गुलाम मोहम्मद शेख के नाम पर दर्ज है, जो नामित आतंकी सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल के पिता हैं. हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि सज्जाद गुल खुद इस संपत्ति का सक्रिय हिस्सेदार है और इसे आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था.

देशविरोधी गतिविधियों में शामिल सज्जाद गुल

इस मामले में यूएपीए की धारा 13, 38, 20 और EIMCO एक्ट की धारा 2/3 के प्रावधान शामिल हैं. पुलिस ने UAPA की धारा 25 के तहत संपत्ति अटैच करने का आदेश लागू किया. कार्रवाई संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी की गई.

पुलिस का कहना है कि सज्जाद गुल लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए राष्ट्रविरोधी प्रोपेगेंडा चलाने और सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने में शामिल रहा है.

'आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा'

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के आर्थिक और लॉजिस्टिक ढांचे को तोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. साथ ही यह भी संदेश दिया गया है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी.

TOPICS:

