जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा के साधना टॉप में मौसम की पहली बर्फबारी, उत्तर भारत में ठंड की दस्तक के आसार

अक्टूबर के महीने में अब गर्मी से राहत मिलने लगी है. उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में एक तरफ जहां मॉनसून की विदाई हो रही है तो वहीं दूसरी और सर्दियों की आहट भी होने लगी है. दरअसल, जम्मू- कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. कुपवाड़ा के साधना टॉप पर आज (सोमवार) यानी 11 अक्टूबर को मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है. इसके साथ ही अब उत्तर भारत समेत देश के अन्य राज्यों में ठंड बढ़ने की उम्मीद है.

ताजा बर्फबारी के वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. बर्फबारी का ये नजारा बेहद खूबसूरत है और जन्नत से कम नहीं लग रहा है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई है. साथ ही सोनमर्ग के पास जोजी ला दर्रे में भी बर्फ गिरी है.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Sadhna Top in Karnah, Kupwara receives first snowfall of this season pic.twitter.com/vXuAt715Mf