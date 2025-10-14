J-K: कुपवाड़ा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, LoC पर फायरिंग और धमाकों की गूंज

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में सोमवार शाम लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर संदिग्ध हलचल देखी गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग की. सूत्रों के मुताबिक यह संभावित घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया.

सेना के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई, जब माछिल और डुडनियाल इलाके में सैनिकों ने कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी. संदेह के आधार पर सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की. क्षेत्र में फ्लेयर्स दागे गए ताकि अंधेरे में छिपे संभावित घुसपैठियों को देखा जा सके. इस दौरान कई धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं.

सूत्रों के अनुसार, माछिल सेक्टर में सेना की चौकियों के पास संदिग्धों की गतिविधि देखी गई थी, जिन्हें रोकने के लिए सैनिकों ने चुनौती दी. जवाब में दूसरी ओर से भी गोलीबारी की गई, जिसके बाद दोनों ओर से कुछ समय तक मुठभेड़ जैसी स्थिति बनी रही. वहीं, डुडनियाल क्षेत्र में भी एक साथ कई विस्फोटों की आवाजें आईं, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया.

सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया

सुरक्षाबलों ने तत्काल घेरा बंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. देर रात तक ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल इलाके की कॉम्बिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी घुसपैठिए को पकड़ा जा सके या मार गिराया जा सके.

सेना के एक अधिकारी ने बताया कि “ऑपरेशन जारी है, और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है.”

गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की कोशिशों में वृद्धि देखी गई है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सर्दियों से पहले आतंकी संगठन एलओसी पार करने की कोशिशें तेज कर देते हैं ताकि बर्फबारी से पहले अपने ठिकानों तक पहुंच सकें.

कुपवाड़ा, तंगधार और केरन सेक्टर में सेना की सतर्कता बढ़ा दी गई है. फिलहाल पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी है और सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

