Jammu Kashmir: कुलगाम में लश्कर का टॉप कमांडर 'रहमान भाई' ढेर, दो जवान भी हुए शहीद

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी सफलता हासिल की है. ऑपरेशन गुड्डर में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर रहमान भाई और एक अन्य आतंकी मारा गया. मुठभेड़ में सेना के दो जवान, सूबेदार प्रभात गौर और लांस नायक नरेंद्र सिंधु शहीद हो गए. सेना अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन अभी भी जारी है और इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है.

ऑपरेशन अभी भी जारी है.(Photo: X/@ChinarcorpsIA)
ऑपरेशन अभी भी जारी है.(Photo: X/@ChinarcorpsIA)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में बड़ी सफलता हाथ लगी है. सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर रहमान भाई को ढेर कर दिया है. इस दौरान मुठभेड़ में दूसरा आतंकी भी मारा गया. हालांकि, इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने भी दो बहादुर जवान खो दिए. शहीद हुए जवानों में सूबेदार प्रभात गौर और लांस नायक नरेंद्र सिंधु शामिल हैं.

चिनार कॉर्प्स (Chinar Corps) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी वीरता और समर्पण हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा. सेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.

यह मुठभेड़ ऑपरेशन गुड्डर क्षेत्र में शुरू हुआ था, जहां खुफिया इनपुट के आधार पर आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर हो गए. रहमान भाई लंबे समय से सुरक्षाबलों के निशाने पर था और घाटी में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहा था.

सेना अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है. इस बड़ी सफलता से घाटी में लश्कर-ए-तैयबा को बड़ा झटका लगा है. वहीं, दो जवानों की शहादत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा की कीमत हमारे वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाते हैं.

