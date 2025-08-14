scorecardresearch
 

'हर संभव मदद करेंगे...', किश्तवाड़ में मची तबाही पर बोले पीएम मोदी, राहुल गांधी ने भी जताया दुख

किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 120 लोग घायल हुए हैं. वहीं 200 से ज्यादा लोग लापता हैं. इस हादसे को लेकर पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने दुख जताया है.

किश्तवाड़ में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है (Photo: ITG)
पीएम मोदी ने कहा कि इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं. उन्होंने बताया कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. राहत-बचाव कार्य जारी हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरतमंदों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.  

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी किश्तवाड़ हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कइयों के लापता होने की ख़बर बेहद दुखद है. मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द मिलने की आशा करता हूं. प्रशासन से आग्रह है कि राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाएं. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग और ज़रूरतमंदों की हरसंभव मदद करें.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने की अमित शाह से बात

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद की स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हालात गंभीर हैं और प्रभावित इलाके से सटीक जानकारी धीरे-धीरे मिल रही है.अधिकारियों के मुताबिक चिशोती में बादल फटने से 33 लोगों की मौत हो गई और व्यापक नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर पोस्ट कर कहा कि मैंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहब से बात कर किश्तवाड़ में हालात के बारे में बताया.खबरें गंभीर हैं और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र से पुख्ता जानकारी धीरे-धीरे आ रही है. बचाव अभियान के लिए जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर से सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह टीवी चैनलों या न्यूज एजेंसियों से बातचीत नहीं करेंगे. सरकार समय-समय पर संभव होने पर जानकारी साझा करेगी.

