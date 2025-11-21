जम्मू-कश्मीर: नौगाम घाटी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, भारी संख्या में राइफल और ग्रेनेड बरामद

और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की नौगाम वैली में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. एलओसी के नजदीक हंदवाड़ा-नौगाम सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान एक बड़ा आतंकी ठिकाना पकड़ लिया. इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद कर एक संभावित आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है.

सूत्रों के अनुसार, हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड को एक विशेष इनपुट मिला था कि नीरियान जंगल क्षेत्र में, जो एलओसी के बेहद करीब है, आतंकियों ने हथियार छिपाकर रखे हैं. इसके बाद दोनों एजेंसियों ने एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सुरक्षाबलों ने घने जंगलों में तलाशी के दौरान एक अच्छी तरह से छिपाया गया बड़ा आतंकी ठिकाना खोज निकाला.

ठिकाने से बरामद हथियारों में शामिल हैं-

-दो एम-सीरीज असॉल्ट राइफलें और उनकी चार मैगजीन

Advertisement

-दो चीनी पिस्तौलें और तीन मैगजीन

-दो हैंड ग्रेनेड

-कई जिंदा कारतूस

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, इन हथियारों का इस्तेमाल निकट भविष्य में किसी आतंकी वारदात के लिए किया जा सकता था, लेकिन संयुक्त अभियान ने इस योजना को पूरी तरह विफल कर दिया.

बरामदगी के बाद पुलिस ने एफआईआर नंबर 39/2025 थाना क़लमाबाद में दर्ज कर ली है.

मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हथियार किस मॉड्यूल ने यहां स्टोर किए थे और इसका उद्देश्य क्या था. प्रारंभिक जांच इस ओर संकेत करती है कि ये हथियार सीमा पार से तस्करी कर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भेजे गए थे.

सुरक्षाबलों का कहना है कि वे क्षेत्र में आतंकवाद और अवैध गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. सेना और पुलिस ने दोहराया कि उनका लक्ष्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और एक ड्रग-फ्री, टेरर-फ्री समाज स्थापित करना है.

---- समाप्त ----