scorecardresearch
 

Feedback

डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू... कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मू, VIDEO

जम्मू-कश्मीर के कटरा में अर्धकुमारी के पास वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच हुए भूस्खलन में 36 लोगों की मौत और कई घायल हो गए. राहत व बचाव अभियान जारी है क्योंकि आशंका है कि कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं. लगातार बारिश से जम्मू-कश्मीर और उत्तर पंजाब में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है. पुल टूट गए, बिजली व मोबाइल नेटवर्क ठप हो गए और 3,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.

Advertisement
X
खराब मौसम के चलते जम्मू-कश्मीर के स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे. (Photo: PTI)
खराब मौसम के चलते जम्मू-कश्मीर के स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे. (Photo: PTI)

जम्मू-कश्मीर के कटरा में अर्धकुमारी के पास माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बुधवार को भारी बारिश के बीच हुए एक भयंकर भूस्खलन में करीब 36 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि डर है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं.

भारी बारिश ने जम्मू-कश्मीर में कहर मचाया हुआ है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन हुए हैं. जम्मू में कटरा से लेकर डोडा तक महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है. कई पुल टूट गए हैं और बिजली की लाइनें और मोबाइल टॉवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. लगातार भारी बारिश के कारण जिले में बाढ़ और जलजमाव के चलते अब तक 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है.

jammu flood

सम्बंधित ख़बरें

Jammu Kashmir Flood Rescue
बाढ़ प्रभावित जम्मू और पंजाब में वायु सेना ने संभाला मोर्चा, रेस्क्यू में जुटे 6 हेलिकॉप्टर 
Jammu Kashmir Flood
J-K, पंजाब समेत 10 से ज्यादा राज्यों में 'जल प्रलय', फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं! 
डोडा से लेकर कठुआ... जम्मू-कश्मीर में कुदरत का जल तांडव, देखें दस्तक 
Severe rainfall in the mountains, landslide at Vaishno Devi.
पहाड़ों पर बारिश का रौद्र रूप, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 34 की मौत 
जम्मू से पंजाब तक आसमनी आफत, जान बचाने उतरी सेना, देखें ख़बरदार  

गुरुवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल

शिक्षा मंत्री सकीना ईटू ने कहा कि खराब मौसम के कारण जम्मू-कश्मीर के स्कूल और कॉलेज गुरुवार को बंद रहेंगे. भारतीय वायुसेना ने बुधवार को जम्मू और उत्तर पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए छह हेलिकॉप्टर ऑपरेशन में शामिल किए. अधिकारियों के मुताबिक, गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से 38 सेना कर्मियों और 10 बीएसएफ कर्मियों को सुरक्षित निकालने के लिए हाई-स्टेक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. 

Advertisement

निचले इलाकों से निकाले गए लोग

आईएएफ का सी-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट राहत और बचाव सामग्री और एनडीआरएफ टीम के साथ जम्मू पहुंचा. रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि और विमान बचाव कार्यों में शामिल होने के लिए तैयार हैं. तेज बारिश के कारण हजारों लोग बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए हैं. उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्से भी बाढ़ की चपेट में हैं.

हेलिकॉप्टर से हो रहा रेस्क्यू

रक्षा मंत्रालय के नोट में कहा गया कि आईएएफ उत्तरी पंजाब और जम्मू क्षेत्र में बाढ़ और बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर व्यापक राहत और बचाव मिशन चला रही है. मंत्रालय ने कहा, 'नजदीकी बेस से पांच Mi-17 और एक चिनूक हेलिकॉप्टर को सर्विस में लगाया गया है, जिससे बचाव क्षमता और परिचालन पहुंच सुनिश्चित हुई है. अतिरिक्त हेलिकॉप्टर बचाव कार्यों में शामिल होने के लिए तैयार हैं.'

हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा खाना

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू के अखनूर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 12 सेना कर्मियों और 11 बीएसएफ कर्मियों, जिनमें तीन महिला बीएसएफ कॉन्स्टेबल शामिल हैं, को सुरक्षित निकाला गया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक आईएएफ स्रोत ने बताया कि बाढ़ से कटे हुए इलाकों में पीने का पानी और भोजन पैकेट हवाई मार्ग से पहुंचाए जा रहे हैं.

Advertisement

jammu flood

सैन्य कर्मियों को किया गया रेस्क्यू

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पठानकोट, पंजाब में आईएएफ हेलिकॉप्टरों ने 46 फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकाला. 750 किलोग्राम से अधिक राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई. उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन में डेरा बाबा नानक से 38 सेना कर्मियों और 10 बीएसएफ कर्मियों को 'खतरनाक परिस्थितियों' से निकाला गया. ऐसे कई मिशन क्षेत्र में जारी हैं.

जम्मू में पिछले 24 घंटों में 296.0 मिमी बारिश हुई, जिसने 9 अगस्त 1973 का रिकॉर्ड (272.6 मिमी) तोड़ दिया. उधमपुर में इसी अवधि में 629.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो पिछले रिकॉर्ड 342.0 मिमी (31 जुलाई 2019) से लगभग दोगुनी है.

कई इलाकों में खराब हो सकता है मौसम

जम्मू और आसपास के इलाकों में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है. सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों में जम्मू शहर, आरएस पुरा, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कोट भलवाल, बिश्नाह, विजयपुर, पुर्मंडल और कठुआ व उधमपुर के कुछ हिस्से शामिल हैं. वहीं, रेयासी, रामबन, डोडा, बिलावर, कटरा, रामनगर, हीरानगर, गूल, बनिहाल और सांबा व कठुआ जिलों के आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement