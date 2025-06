'माता की कृपा से LG साहब का प्रमोशन हुआ, मेरा तो थोड़ा डिमोशन हुआ...', कटरा में बोले CM उमर, PM मोदी से रखी ये मांग

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकास योजनाओं की नई -नई सौगातें दी. जम्मू-कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज आज से शुरू हो गया है. ये इंडियन रेलवे की ब्रिज इंजीनियरिंग का अदभुत नमुना है. इसके अलावा अब कटरा से श्रीनगर भी रेल मार्ग से जुड़ गया है.

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया.

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहली बार जब अनंतनाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ तब, जब बनिहाल रेल टनल खुला तब मैं मौजूद था. उन्होंने कहा कि मेरी पहली सरकार का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह 2014 में हुआ था. और उस प्रोग्राम में जो चार लोग मौजूद थे वो चार लोग आज भी मौजूद हैं.

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि, "आप उस वक्त पहली मर्तबा वजीर-ए-आजम बने थे. इलेक्शन के ठीक बाद आप यहां आए और आपने माता की कृपा से आपने कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया उसके बाद लगातार तीन बार चुनाव जीतकर आप इस मुल्क के वजीर-ए-आजम बने रहे. MoS डॉ जितेंद्र सिंह उस प्रोग्राम में मौजूद थे, यहां तक हमारे माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MoS रेलवे की जिम्मेदारी संभाले हुए थे और मैं खुद वजीर-ए-आला के तौर पर था."

