J-K: अचानक खुला कार का दरवाजा, बाइक पर सवार युवा क्रिकेटर की हुई जोरदार टक्कर, हुई मौत

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में स्थानीय क्रिकेटर फरीद हुसैन की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दिखा कि फरीद टूव्हीलर पर सवार होकर जा रह थे, तभी एक कार का दरवाजा खुला और वह उससे जा टकराए. टक्कर से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में दम तोड़ दिया.

युवा क्रिकेटर फरीद हुसैन की सड़क हादसे में मौत हो गई (File Photo: ITG)
युवा क्रिकेटर फरीद हुसैन की सड़क हादसे में मौत हो गई (File Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक स्थानीय क्रिकेटर की सड़क हादसे में मौत हो गई. ये हादसा उस समय हुआ जब एक व्यक्ति ने अचानक अपनी कार का दरवाज़ा खोल दिया, जो बाइक चला रहे क्रिकेटर से टकरा गया.

टक्कर के बाद क्रिकेटर सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. क्रिकेटर की पहचान पुंछ निवासी फरीद हुसैन के रूप में हुई है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक गली में सामान्य रूप से आवाजाही हो रही है. तभी क्रिकेटर फरीद हुसैन अपने दोपहिया वाहन से वहां से गुजरते हें, इसी दौरान गली में खड़ी एक कार का दरवाजा अचानक खुला, और फरीद कार के गेट से जा टकराए. इसके बाद उनका संतुलन गड़बड़ाया और वह जमीन पर जा गिरे. हालांकि राहगीर तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े. लेकिन फरीद ने दम तोड़ दिया. 

