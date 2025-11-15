'विनाश के रास्ते पर ले जाता है अहंकार...', बडगाम में हार के बाद NC सांसद का उमर अब्दुल्ला पर तंज

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में पार्टी की हार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तंज कसा है. उन्होंने कुरान की सूरह अल-आराफ (146) की आयत शेयर कर अहंकार को विनाश का कारण बताया.

उमर अब्दुल्ला पर तंज

मेहदी ने लिखा, 'अहंकार इंसान को विनाश के रास्ते पर लेकर जाता है. विनम्रता और आत्मचिंतन ही आगे बढ़ने का रास्ता है.' राजनीतिक हलकों में इसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधने के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर बडगाम सीट पर पार्टी की हालिया हार के बाद.

J-K विधानसभा में पहली बार चार महिला विधायक

वहीं नगरोटा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा की जीत के साथ अब पहली बार प्रदेश विधानसभा में चार महिला विधायक होंगी. इससे पहले 2008, 2014 और 2024 के विधानसभा चुनावों में अधिकतम तीन महिलाएं विधानसभा पहुंची थीं.

बाकी तीन महिला विधायक

नए आंकड़ों के साथ महिला प्रतिनिधित्व बढ़कर 4.44% हो गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है. अन्य तीन महिला विधायक हैं- नेशनल कॉन्फ्रेंस की साकिना मसूद इत्तू, जो मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं; एनसी की शमीमा फिरदौस, जो हब्बाकदल सीट से तीन बार विधायक रह चुकी हैं; और बीजेपी की शगुन परिहार, जो किश्तवाड़ से पहली बार चुनी गई हैं.

