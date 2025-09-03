शादी के 14 दिन बाद मुश्ताक ने ले ली नई दुल्हन यास्मिना की जान, ऐसे हाल में मिला शव

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां के संग्राम भट्टा में एक नई नवेली दुल्हन यस्मिना बेगम की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. उसके पति आमिर मुश्ताक ने शादी के दो सप्ताह बाद ही उसकी बेरहमी से जान ले ली.यह वीभत्स घटना 1-2 सितंबर, 2025 की रात को हुई, जिससे पूरा समुदाय सदमे में है.

यास्मिना का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद किश्तवाड़ पुलिस ने नगर पालिका कर्मचारी और मुश्ताक अहमद के बेटे आमिर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया. यास्मिना के शव पर धारदार हथियार से हमले के कई निशान थे. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मुश्ताक ही इस जघन्य घरेलू हिंसा मामले का मुख्य संदिग्ध है. पुलिस मामला दर्ज कर हत्या के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही है.

इस घटना से स्तब्ध पीड़ित परिवार ने शीघ्र न्याय और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए गहन जांच की मांग की है. स्थानीय निवासियों ने बढ़ती घरेलू हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया है.

किश्तवाड़ पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया है कि यह मामला प्राथमिकता पर है और जांच आगे बढ़ने पर और विवरण जारी किए जाएंगे. इस दुखद घटना ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है.

Advertisement

Input: राशिद रसूल माग्रेय

---- समाप्त ----