जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी... दावर के साथ रजदान टॉप पर भारी हिमपात, देखें वीडियो

जम्मू-कश्मीर में गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है. दावर कस्बे में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि रजदान टॉप और तुलैल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है. लगातार बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है. बांदीपोरा–गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है.

गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट. (Photo: Screengrab)
जम्मू-कश्मीर की खूबसूरत गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया है. इस बर्फबारी ने जहां घाटी की खूबसूरती में इजाफा किया है, वहीं ठंड में भी अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गुरेज घाटी के मुख्य कस्बे दावर में इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात की खबरें हैं.

जानकारी के अनुसार, बीते कल शाम से लगातार हो रही बर्फबारी के चलते घाटी में तापमान में तेज गिरावट आई है. ठंड बढ़ने के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे रजदान टॉप और तुलैल घाटी में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है.

यहां देखें Video

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बांदीपोरा–गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है. रजदान टॉप पर बर्फ जमने के कारण फिसलन बढ़ गई है, जिससे यात्रा जोखिमभरी हो गई है. प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और ऊपरी इलाकों में आवाजाही फिलहाल सीमित रहने की संभावना जताई जा रही है.

बर्फबारी के चलते घाटी में बिजली और संचार सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए टीमें अलर्ट मोड पर हैं. स्थानीय लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

दूसरी ओर, घाटी में हुई इस पहली बर्फबारी को स्थानीय लोगों ने खुशी के साथ स्वागत किया है. लोगों का मानना है कि ताजा बर्फबारी से आने वाले दिनों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. विभाग के अनुसार, आने वाले समय में भी गुरेज घाटी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: सजाद अहमद सोफी
