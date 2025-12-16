scorecardresearch
 
ठंड–कोहरे का डबल अटैक, पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी! जानें 48 घंटे का मौसम

भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में घना कोहरा छा सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसकी जानकारी दी है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है. आइए जानते हैं अगले 48 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहेगा?

सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाएगा (Photo: PTI)
दिसंबर में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट देखी जा सकती है. ठंड के मौसम में लोगों को घने कोहरे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आने वाले दिनों में देश के कई इलाकों में सुबह कोहरा छा सकता है.

17 दिसंबर की सुबह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी सुबह घना कोहरा देखा जा सकता है. IMD ने बताया है कि 18 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति बन सकती है.

यहां हो सकती है हल्की बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 18 से 21 दिसंबर के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में लगभग 2°C की गिरावट आ सकती है. वहीं, अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के साथ-साथ मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

IMD के मुताबिक, 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इसके अलावा 18 दिसंबर को भी आसमान साफ रहेगा और सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. इस दिन अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहने की संभावना है. 

