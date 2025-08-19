J&K: घर से निकली बहनें, झगड़ा हुआ तो बड़ी ने ली छोटी की जान, पुलिस के आगे गढ़ दी अपहरण की कहानी

जम्मू कश्मीर के गांदरबल में शिपोरा इलाके में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले को सुलझा लिया है. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. गांदरबल के एसएसपी खलील पोसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि हाल ही में शेपोरा से एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था. इसके बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया और श्रीनगर से एक फोरेंसिक टीम बुलाई गई.

एसएसपी ने कहा, 'शुरुआती जांच में लगा कि मृतका अपनी बहन के साथ घर से निकली थी और उनका अपहरण कर लिया गया था. हालांकि, आगे के सबूतों से कुछ और ही पता चला. फोरेंसिक जांच से पता चला कि मृतका ने अपने बालों को हाथों में पकड़ा हुआ था, जो हाथापाई की ओर इशारा करता है.'

उन्होंने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान, बड़ी बहन ने शुरू में मनगढ़ंत कहानी सुनाकर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. एसएसपी पोसवाल ने कहा, 'उसने स्वीकार किया कि उसकी छोटी बहन के साथ एक खेत में झगड़ा हुआ था. गुस्से में आकर उसने अपनी बहन के सिर पर रॉड से वार किया और बाद में हथियार छिपा दिया. अब रॉड बरामद कर ली गई है.'

Advertisement

---- समाप्त ----