scorecardresearch
 

Feedback

J&K: घर से निकली बहनें, झगड़ा हुआ तो बड़ी ने ली छोटी की जान, पुलिस के आगे गढ़ दी अपहरण की कहानी

जम्मू कश्मीर के गांदरबल के शिपोरा इलाके में मिली नाबालिग लड़की की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है. जांच में खुलासा हुआ कि झगड़े के दौरान बड़ी बहन ने गुस्से में छोटी बहन के सिर पर रॉड से वार कर हत्या कर दिया और हथियार छिपा दिया. शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपराध कबूल लिया.

Advertisement
X
शिपोरा मर्डर केस में खुलासा, बड़ी बहन ही निकली छोटी की कातिल (Photo: Representational Image)
शिपोरा मर्डर केस में खुलासा, बड़ी बहन ही निकली छोटी की कातिल (Photo: Representational Image)

जम्मू कश्मीर के गांदरबल में शिपोरा इलाके में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले को सुलझा लिया है. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. गांदरबल के एसएसपी खलील पोसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि हाल ही में शेपोरा से एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था. इसके बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया और श्रीनगर से एक फोरेंसिक टीम बुलाई गई.

एसएसपी ने कहा, 'शुरुआती जांच में लगा कि मृतका अपनी बहन के साथ घर से निकली थी और उनका अपहरण कर लिया गया था. हालांकि, आगे के सबूतों से कुछ और ही पता चला. फोरेंसिक जांच से पता चला कि मृतका ने अपने बालों को हाथों में पकड़ा हुआ था, जो हाथापाई की ओर इशारा करता है.'

उन्होंने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान, बड़ी बहन ने शुरू में मनगढ़ंत कहानी सुनाकर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. एसएसपी पोसवाल ने कहा, 'उसने स्वीकार किया कि उसकी छोटी बहन के साथ एक खेत में झगड़ा हुआ था. गुस्से में आकर उसने अपनी बहन के सिर पर रॉड से वार किया और बाद में हथियार छिपा दिया. अब रॉड बरामद कर ली गई है.'

सम्बंधित ख़बरें

Natures fury in Jammu and Kashmir, devastation continues in several areas.
कठुआ से किश्तवाड़...जम्मू-कश्मीर में कहीं सैलाब, कहीं धंसे पहाड़; देखें 
Amid the devastation in Kishtwar, the army has paved a way for life.
किश्तवाड़: रेस्क्यू का पांचवा दिन, सेना ने बनाया नया पुल 
kathua girl resucue
Kathua: महिला कीचड़ में फंसी, सेना ने किया रेस्क्यू 
Cloud Burst in Himalayan States
क्यों फट रहे हैं पहाड़ों पर बादल? मंडी-धराली से कठुआ-किश्तवाड़ तक कुदरती तबाही, Photos 
Cloudburst in Kathua causes chaos, 7 dead.
कठुआ में कुदरत का कहर, बादल फटने से 7 की मौत, देखें तबाही का मंजर 
Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement