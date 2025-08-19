scorecardresearch
 

अनंतनाग: आतंकी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार, आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर की संपत्ति जब्त

अनंतनाग पुलिस ने आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए सक्रिय आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर की संपत्ति जब्त की है. यह जमीन बीजबेहड़ा के गूरी इलाके में स्थित है. कार्रवाई एफआईआर संख्या 11/2023 के तहत UAPA और EIMCO एक्ट की धाराओं में की गई. पुलिस ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर की संपत्ति जब्त (Photo: Ashraf wani/ITG)
अनंतनाग पुलिस ने आतंकवादी तंत्र को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने सक्रिय आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई कानून के प्रावधानों के तहत की गई है.

पुलिस के अनुसार जब्त की गई जमीन खसरा नंबर 165 मिन में आती है, जो गूरी, बीजबेहड़ा में स्थित है. यह जमीन आदिल हुसैन ठोकर पुत्र वली मोहम्मद ठोकर निवासी गूरी, बीजबेहड़ा की बताई गई है. पुलिस ने इस संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 83 के तहत जब्त किया है.

आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर की संपत्ति जब्त

यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 11/2023 के तहत की गई है. इसमें गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA) की धारा 20 और 38 तथा EIMCO एक्ट की धारा 2/3 शामिल है. पुलिस का कहना है कि यह कदम आतंकी नेटवर्क और उन्हें समर्थन देने वाले ढांचे को खत्म करने की दिशा में उठाया गया है.

आतंकवाद से जुड़े या उन्हें समर्थन देने वालों पर होगा एक्शन

अनंतनाग पुलिस ने साफ किया है कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम आगे भी जारी रहेंगे. पुलिस का कहना है कि जो लोग आतंकवाद से जुड़े हैं या उन्हें किसी भी तरह से समर्थन देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से सुरक्षा एजेंसियों का संदेश साफ है कि आतंकवाद और उससे जुड़े तंत्र को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

लेटेस्ट

