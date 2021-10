सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा 5 अगस्त 2019, आतंकवाद-भ्रष्टाचार का हुआ अंत: अमित शाह

जम्मू-कश्मीर के तीन दिनों के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शनिवार को श्रीनगर में एक कार्यक्रम में कहा कि ढाई साल पहले कश्मीर से हिंसा, पत्थरबाजी की खबरें आती थीं. आज घाटी में बदलाव की बयार चल रही है, जिसे कोई नहीं रोक सकता है. पांच अगस्त 2019 का जिक्र करते हुए शाह ने दावा किया कि वह आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद का अंत था.

जम्मू-कश्मीर के युवाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, ''आज मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि ढाई साल पहले जिस कश्मीर से पथराव, हिंसा, आतंकवाद के समाचार आते थे. आज उसी कश्मीर में युवा विकास, रोजगार, पढ़ाई की बात कर रहा है. कितना भारी बदलाव आया है. मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बदलाव के बयार को कोई नहीं रोक सकता है.''

उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर की लगभग 70 फीसदी आबादी 35 साल से नीचे है. इस आबादी में हौसला बढ़ा दिया जाए और विकास के साथ जोड़ लिया जाए और उन्हें विकास का राजदूत बनाया जाए तो कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं पहुंचा सकता है. पूरे जम्मू-कश्मीर में 4500 युवा क्लब रजिस्टर्ड किए गए हैं. इसमें से 4229 गांवों में हैं. इसके जरिए से युवाओं की चिंता की जा रही है.

अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर क्याा बोले अमित शाह?



अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. यह आतंकवाद, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार का अंत था. जम्मू-कश्मीर के युवाओं को केंद्र शासित प्रदेश के विकास में योगदान देना है, यह उनकी जिम्मेदारी है.'' उन्होंने कहा कि आतंकवाद कम हो गया है, पथराव अदृश्य हो गया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग जम्मू-कश्मीर की शांति में खलल पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहां कोई भी विकास में बाधा नहीं डाल सकता है. यह हमारी प्रतिबद्धता है.

5th August, 2019 will be written in Golden letters. It was the end of terrorism, nepotism, corruption... J&K youth has to contribute in the development of the Union Territory, it their responsibility...: Union Home Minister Amit Shah while addressing J&K youth in Srinagar pic.twitter.com/Iz3ewPa5VL