जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा पर अमित शाह की हाईलेवल मीटिंग, कहा- आतंकवाद पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाईलेवल मीटिंग की अध्यक्षता की. अमित शाह ने बैठक में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी. उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और समन्वित तरीके से काम करते हुए जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के निर्देश दिए.

अधिकारियों के अनुसार अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में पर्यटन गतिविधियां सामान्य रूप से बहाल रहें.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मीटिंग के दौरान पीर पंजाल क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और जम्मू-कश्मीर में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक 1 सितंबर को आयोजित की गई थी.

इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो (आईबी) निदेशक तपन डेका, जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी समेत केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

