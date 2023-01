Avalanche Alert! चंबा में हिमस्खलन, भरमौर और पांगी घाटियों में पिघल रहे ग्लेशियर, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट

Himachal Pradesh Weather Today: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है. लाहौल स्पीति में अटल सुरंग वाली सड़क पर भारी बर्फबारी के बाद यातायात प्रभावित हुआ तो वहीं, चंबा और पांगी जिले में ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है.

हिमाचल प्रदेश में बीते दो दिन तक हुई बर्फबारी के बाद अब हिमस्खलन और ग्लेशियर टूटने का दौर शुरू हो गया है. चंबा जिले के पांगी में ग्लेशियर टूटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, ग्लेशियर टूटने से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.

चंबा के उपायुक्त दुनीचंद राणा ने जानकारी दी कि हमें चंबा जिले में हिमस्खलन की खबरें मिल रही हैं. भरमौर और पांगी घाटियों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं. पांगी घाटी में हिमस्खलन की खबर मिली है, लेकिन इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है.

Himachal Pradesh | We have been receiving reports of avalanches in Chamba dist. Glaciers are melting in Bharmour & Pangi valleys. We have received news of an avalanche in Pangi Valley, but there has been no damage: Dunichand Rana, Deputy Commissioner, Chamba (27.01) pic.twitter.com/WVkcSbzmzp