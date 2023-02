Himachal Weather: तपने लगे पहाड़! शिमला में फरवरी की गर्मी ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड, जानें हिमाचल का मौसम

Weather Forecast Himachal: हिमाचल प्रदेश में अब तापमान बढ़ने लगा है. पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है. शिमला में फरवरी में न्यूनतम तापमान ने आठ साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार रात को शिमला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया. इससे पहले फरवरी 2015 में तापमान 14.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था. तापमान में बढ़ोतरी होने से हिमाचल के मौसम में ठंडक कम हो गई है. हिमाचल के पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान शिमला से कम रहा.

Himachal Pradesh | Shimla City recorded the highest minimum temperature of 14.4°C yesterday breaking the previous record of 14.2°C on 23rd February 2015: IMD pic.twitter.com/VJxm16ZXBv