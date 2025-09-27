HP: क्लासरूम में नशे में धुत पड़ा था टीचर... अभिभावकों ने पहुंचकर बनाया वीडियो, सस्पेंड करने की मांग

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नाचन क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल गराड़ी गाड़ में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही उजागर हुई है. स्कूल में परीक्षाओं के दौरान मास्टर जी शराब के नशे में धुत्त होकर क्लासरूम की फर्श पर मदहोश पड़े मिले. घटना का वीडियो ग्रामीणों और अभिभावकों ने मौके पर बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, शिक्षक सुबह ही गिरते-पड़ते स्कूल पहुंचे और कक्षा में पूरी तरह मदहोश होकर गिर गए. उनके चेहरे पर चोटों के निशान भी साफ दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि यह शिक्षक पहले भी कई बार नशे में स्कूल आता रहा है और विभाग को शिकायतें भी दी गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इस बार मामला गंभीर होने पर अभिभावक आक्रोशित हो गए.

यह भी पढ़ें: देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड, मंडी में बसें डूबीं, बारिश से हाल बेहाल

घटना की सूचना मिलते ही पंचायत उप प्रधान संतोष कुमार और ग्रामीण स्कूल पहुंचे. उन्होंने खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और पुलिस को मामले से अवगत कराया. पंचायत उप प्रधान ने कहा कि इस शिक्षक की हरकतें बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हैं और अब विभाग को सख्त कदम उठाने होंगे. अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित किया जाए और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. उनका कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद विभाग की चुप्पी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

Advertisement

देखें वीडियो...

उप जिला शिक्षा अधिकारी विजय गुप्ता ने पुष्टि की कि मामला संज्ञान में आ चुका है. उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी चच्योट-2 को जांच के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दोषी पाए जाने पर शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा. गौरतलब है कि मंडी जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई शिक्षक नशे की हालत में पकड़े गए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई. यह घटना न केवल शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता भी खड़ी करती है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- धर्मवीर.