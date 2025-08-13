scorecardresearch
 

पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटला में भूस्खलन से पी4 टनल बंद, यातायात दूसरी टनल से शुरू

कांगड़ा घाटी में पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश के बाद त्रिलोकपुर में 154 पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पी4 टनल के बाहर भूस्खलन से टनल मलबे से भर गई. यातायात को पास की दूसरी टनल से चलाया जा रहा है. पी4 टनल को एनएचएआई ने फिलहाल बंद कर दिया है.

भूस्खलन से P4 टनल बंद (Photo: Screengrab)
हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है. जिसके चलते नदियां उफान पर हैं. इसी बीच 154 पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिलोकपुर के पास पी4 टनल के बाहर भूस्खलन हुआ है. भूस्खलन के कारण टनल का निकास मलबे और कीचड़ से भर गया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. एनएचएआई ने यातायात को पास की दूसरी टनल से संचालित करना शुरू कर दिया है.

यह टनल हाल ही में बनाए गए चार लेन मार्ग का हिस्सा है, लेकिन भूस्खलन के बाद इसके दो लेन फिलहाल उपयोग लायक नहीं रह गए हैं. एनएचएआई के अनुसार, पी4 टनल को इस मानसून सीजन में कई बार भूस्खलन का सामना करना पड़ा है. इसी वजह से फिलहाल इस टनल से यातायात नहीं चलाया जा रहा है.

त्रिलोकपुर के पास P4 टनल के बाहर हुआ भूस्खलन

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भूस्खलन के बाद मौके पर मशीनरी तैनात कर दी गई है और मलबा हटाने का काम किया जाएगा. राहत की बात यह है कि इस घटना में अब तक किसी तरह के जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.

मौसम विभाग ने  बारिश की संभावना जताई

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस मार्ग पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें.

