हिमाचल प्रदेशः नहीं रहे दिग्गज कांग्रेस नेता जीएस बाली, 67 साल की उम्र में निधन

हिमाचल प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता जीएस बाली (Congress Leader GS Bali) का शनिवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया. वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे. दिल्ली के एम्स (Delhi AIIMS) में उन्होंने आखिरी सांस ली. जीएस बाली के पार्थिव शरीर को एयर एंबुलेंस के जरिए शनिवार को दिल्ली से कांगड़ा ले जाया जाएगा.

जीएस बाली के बेटे रघुबीर सिंह बाली ने अपने पिता के निधन की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बड़े ही दुखद मन से सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता जी और आप सबके प्रिय जीएस बाली अब हमारे बीच नहीं रहे. बीती रात उन्होंने दिल्ली स्थित एम्स में आखिरी सांस ली. .

Senior Congress leader GS Bali passes away aged 67 after prolonged illness, late last night at AIIMS Delhi. His son Raghubir Singh Bali confirmed the news on social media



(Pic 2: file photo of GS Bali) pic.twitter.com/brzHGVUVWd