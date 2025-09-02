Mandi: कुत्ते का भौंकना बना संकटमोचक! परिवार की लैंडस्लाइड से बचाई जान

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पड्डल वार्ड में एक परिवार को उनका पालतु कुत्ते और एक गली के कुत्ते ने लैंडस्लाइड के खतरे से समय रहते बचा लिया. घटना सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे की है, जब पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने लगा.

स्थानीय निवासी योगेश राणा ने बताया कि उनकी पालतु कुत्ता मौली और गली में रहने वाला किट्टू नाम के कुत्ते ने अचानक जोर-जोर से भौंकना शुरू किया. लगातार भौंकने पर योगेश छत पर गए और देखा कि पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रही है. उन्होंने तुरंत परिवार के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

कुत्ते ने लैंडस्लाइड के खतरे से किया अलर्ट

योगेश ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके घर के पीछे लैंडस्लाइड जारी है. दोनों कुत्ते लगातार भौंककर खतरे का संकेत दे रही हैं. सोमवार रात भी यही हुआ और उनकी सतर्कता से परिवार सुरक्षित रहा.

पड्डल वार्ड में हुए लैंडस्लाइड से करीब आधा दर्जन घर खतरे की जद में हैं. बीती रात को लोग अपने घरों में नहीं रह सके और अन्य स्थानों पर रात गुजारनी पड़ी.

लैंडस्लाइड से आधा दर्जन घर खतरे की जद में

Advertisement

योगेश ने कहा कि लोग अक्सर गली के कुत्तों से परहेज करते हैं, लेकिन यही हमें खतरे से बचा रहे हैं. इससे पहले 30 जून को धर्मपुर उपमंडल के स्याठी गांव में भी एक पालतु कुत्ते ने अपने मालिक को भौंक-भौंक कर जगाया था, जिससे परिवार और अन्य लोग भीषण आपदा से बच गए थे.

---- समाप्त ----