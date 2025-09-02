scorecardresearch
 

Mandi: कुत्ते का भौंकना बना संकटमोचक! परिवार की लैंडस्लाइड से बचाई जान

मंडी शहर के पड्डल वार्ड में लैंडस्लाइड के दौरान दो कुत्तों के भौंकने से एक परिवार समय रहते सचेत हो गया और घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया. इससे पहले धर्मपुर के स्याठी गांव में भी कुत्ते ने परिवार को आपदा से बचाया था.

लैंडस्लाइड होते ही भौंकने लगा कुत्ता (Photo: Dharam Veer/ITG)
हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पड्डल वार्ड में एक परिवार को उनका पालतु कुत्ते और एक गली के कुत्ते ने लैंडस्लाइड के खतरे से समय रहते बचा लिया. घटना सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे की है, जब पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने लगा.

स्थानीय निवासी योगेश राणा ने बताया कि उनकी पालतु कुत्ता मौली और गली में रहने वाला किट्टू नाम के कुत्ते ने अचानक जोर-जोर से भौंकना शुरू किया. लगातार भौंकने पर योगेश छत पर गए और देखा कि पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रही है. उन्होंने तुरंत परिवार के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

कुत्ते ने लैंडस्लाइड के खतरे से किया अलर्ट

योगेश ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके घर के पीछे लैंडस्लाइड जारी है. दोनों कुत्ते लगातार भौंककर खतरे का संकेत दे रही हैं. सोमवार रात भी यही हुआ और उनकी सतर्कता से परिवार सुरक्षित रहा.

पड्डल वार्ड में हुए लैंडस्लाइड से करीब आधा दर्जन घर खतरे की जद में हैं. बीती रात को लोग अपने घरों में नहीं रह सके और अन्य स्थानों पर रात गुजारनी पड़ी.

लैंडस्लाइड से आधा दर्जन घर खतरे की जद में

योगेश ने कहा कि लोग अक्सर गली के कुत्तों से परहेज करते हैं, लेकिन यही हमें खतरे से बचा रहे हैं. इससे पहले 30 जून को धर्मपुर उपमंडल के स्याठी गांव में भी एक पालतु कुत्ते ने अपने मालिक को भौंक-भौंक कर जगाया था, जिससे परिवार और अन्य लोग भीषण आपदा से बच गए थे.

