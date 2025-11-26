scorecardresearch
 

हरियाणा के सोनीपत में ₹1.17 करोड़ में बिका HR88B8888 नंबर, देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट!

सोनीपत के कुंडली क्षेत्र के वीआईपी नंबर HR88B8888 की ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड बन गया, जहां इसकी बोली 1 करोड़ 17 लाख रुपये तक पहुंची. माना जा रहा है कि यह देश का सबसे महंगा वीआईपी नंबर बन सकता है. शाम 5 बजे बोली खत्म हुई, लेकिन खरीदार को 5 दिनों में राशि जमा करनी होगी. बोलीकर्ता की पहचान गुप्त है. ‘8888’ सीरीज की लोकप्रियता और शुभ माने जाने के कारण इसकी मांग बेहद ज्यादा है.

ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश का सबसे महंगा नंबर प्लेट है. (Photo: ITG)
ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश का सबसे महंगा नंबर प्लेट है. (Photo: ITG)

हरियाणा के सोनीपत में चारपहिया वाहनों के वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबरों की ऑनलाइन नीलामी के दौरान एक बार फिर इतिहास बना है. जिले के कुंडली कस्बे के फैंसी नंबर ‘HR88B8888’ ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 करोड़ 17 लाख रुपये की अभूतपूर्व बोली हासिल की है. माना जा रहा है कि यह अब तक का देश का सबसे महंगा वीआईपी नंबर बन सकता है.

शाम 5 बजे बोली हुई खत्म
जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम 5 बजे बोली प्रक्रिया समाप्त हुई. तब तक इस खास नंबर की कीमत 1.17 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी. नीलामी के प्रभारी अधिकारियों के मुताबिक, अभी यह नंबर खरीदा नहीं गया है. बोली लगाने वाले व्यक्ति को अगले 5 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करवानी होगी, तभी यह नंबर ब्लॉक किया जाएगा.

कुंडली क्षेत्र का है नंबर
यह फैंसी VIP नंबर सोनीपत के कुंडली क्षेत्र का है और इसे ब्लॉक करवाने के बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन भी यहीं होगा. इस नंबर में चार बार ‘8’ आने के कारण इसे बेहद खास माना जा रहा है. नंबर पसंद करने वालों में ‘8888’ सीरीज की हमेशा से खास मांग रही है.

बोली लगाने वाले की पहचान गुप्त
अधिकारियों ने बताया कि अभी तक बोली लगाने वाले की पहचान सामने नहीं आई है. नियमों के तहत बोली समाप्त होने के बाद ही औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाती है. यदि बोली लगाने वाला राशि जमा नहीं कराता है, तो यह नंबर दोबारा नीलामी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.

देश में सबसे महंगी बोली का दावा
अधिकारी यह भी दावा कर रहे हैं कि अब तक भारत में किसी वीआईपी नंबर पर इतनी ऊंची बोली नहीं लगी है. इससे पहले भी हरियाणा के कई जिलों में महंगी बोली के मामले सामने आए, लेकिन सोनीपत का यह नंबर उन सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ चुका है.

नंबर बाजार में बढ़ती दीवानगी
वाहन मालिकों में आकर्षक और फैंसी नंबरों को लेकर लगातार क्रेज बढ़ रहा है. ‘0001’, ‘9999’, ‘7777’ और ‘8888’ जैसी सीरीज को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इन नंबरों को शुभ मानने वाले खरीदार बड़ी कीमत चुकाने से भी पीछे नहीं हटते.

