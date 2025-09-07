scorecardresearch
 

'पंजाब में भयानक बाढ़ है, लेकिन राहुल गांधी मलेशिया घूम रहे', AAP नेता अनुराग ढांडा ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना

AAP नेता अनुराग ढांडा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा कि पंजाब में भयंकर बाढ़ के दौरान वे मलेशिया घूम रहे हैं. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया कि केंद्र से पंजाब को कोई मदद नहीं दी गई. उन्होंने पीएम मोदी से बाढ़ राहत पैकेज देने की मांग की.

अनुराग ढांडा ने कहा कि पीएम मोदी ने अब तक पंजाब के लिए बाढ़ राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया है (Photo: Screengrab)
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अनुराग ढांडा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि पंजाब में भयानक बाढ़ आई है, लेकिन राहुल गांधी मलेशिया घूम रहे हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस बारे में एक भी बात नहीं की और केंद्र से कोई मदद भी नहीं भेजी. जबकि पंजाब सरकार का केंद्र पर 60 हज़ार करोड़ रुपये बकाया है. सिर्फ आम आदमी ही बाढ़ पीड़ितों की मदद करके पंजाब को फिर से खड़ा करने में लगे हैं.

AAP नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब भी बाढ़ की चपेट में है, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इस वक्त विदेश भ्रमण कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ित प्रदेशों में जाने की बजाय वह मलेशिया में घूम रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब-जब देश पर मुसीबत आती है, तब राहुल गांधी देश से बाहर चले जाते हैं.

अनुराग ढांडा ने कहा कि पीएम मोदी ने अब तक पंजाब के लिए बाढ़ राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं. तो सवाल है कि वहां जाकर क्या करेंगे. क्या खाली हाथ पंजाब में जाएंगे. कम से कम पंजाब का जो 60 हजार करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है, वो पैसा तो पंजाब में देकर जाइए. 

बता दें कि पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से हालात बहुत बुरे हैं. 1900 से ज़्यादा गांव पानी में डूबे हैं. 3 लाख, 84 हज़ार लोग बाढ़ की भयंकर त्रासदी झेल रहे हैं. पंजाब में डेढ़ लाख हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है. सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं. अब तक 20 हज़ार से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. 

