हरियाणा: शादी समारोह के दौरान बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, लोग खाना-डांस छोड़कर भागे

हरियाणा के पंचकूला बॉर्डर के पास स्थित जीरकपुर-शिमला रोड पर बने Aura गार्डन बैंक्वेट हॉल में रविवार रात एक शादी समारोह के दौरान अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. लोग खाना और डांस छोड़कर भागने लगे.

शादी समारोह के दौरान मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, हॉल के अंदर शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी आग लग गई. धुआं फैलते ही मेहमानों में भगदड़ मच गई. लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. कई गाड़ियों और सजावट का सामान आग की लपटों में घिर गया.

पास के बैंक्वेट हॉल तक पहुंची आग

आग इतनी भीषण थी कि Aura Garden के साथ लगते Shekho Banquet Hall तक लपटें पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.

फायर ब्रिगेड की कार्रवाई जारी

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है. नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.

स्थानीय प्रशासन मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लोगों को हॉल से दूर रखा है और राहत कार्य जारी हैं. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

उमंग की रिपोर्ट