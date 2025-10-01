scorecardresearch
 

Feedback

180 फीट का रावण और 50 लाख का खर्च... हरियाणा में रिमोट कंट्रोल से होगा रावण दहन

हरियाणा में देश का सबसे ऊंचा माना जाने वाला रावण का पुतला इस बार 180 फीट की लंबाई के साथ तैयार किया गया. इस पर 50 लाख रुपये का खर्च आया है. 5 हजार इको फ्रेंडली पटाखों से लैस है. इसे कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रिमोट कंट्रोल से दहन करेंगे. रावण के साथ-साथ मेघनाद और कुंभकरण के पुतले सौ फीट ऊंचे हैं, जो 2000 पटाखों से लैस हैं.

Advertisement
X
50 लाख के खर्च से तैयार हुआ रावण. (Photo: Screengrab)
50 लाख के खर्च से तैयार हुआ रावण. (Photo: Screengrab)

हरियाणा के पंचकूला में इस बार दशहरा उत्सव का जश्न अपने आप में खास रहने वाला है. इस बार देश के सबसे ऊंचे माने जाने वाले रावण की स्थापना की गई, जिसकी लंबाई 180 फीट है. इसके निर्माण में लगभग 50 लाख रुपये खर्च किए गए. रावण के साथ-साथ मेघनाथ और कुंभकरण भी 100 फीट ऊंचे बनाए गए हैं. ये सभी 2,000 इको-फ्रेंडली पटाखों से लैस हैं.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कल रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इस विशाल रावण के पुतले का दहन करेंगे. पंचकूला के दशहरा उत्सव में यह आयोजन हर साल की तुलना में इस बार और भी भव्य होने वाला है. आयोजन समिति ने विशेष ध्यान रखा है कि पटाखे और अन्य सजावट पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल हों, ताकि उत्सव का आनंद लेने वाले सभी लोग सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण का अनुभव कर सकें.

माता मनसा देवी ट्रस्ट के प्रबंधक और चेयरमैन, विष्णु गोयल ने बताया कि रावण और उसके साथी पात्रों की तैयारी में कुल चार महीने का समय लगा. उन्होंने कहा कि इस बार की तैयारी में न सिर्फ भव्यता पर ध्यान दिया गया है, बल्कि पर्यावरण और सुरक्षा को भी पूरी तरह से प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने यह भी बताया कि सभी पटाखे और सजावटी सामग्री इको-फ्रेंडली हैं, जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखा गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Dussehra ravan dahan
'रावण दहन के लिए ग्रीन पटाखों की मिले अनुमति', CTI दिल्ली की मांग, CM को लिखा पत्र  
dussehra 2025 shubh muhurat
दशहरा: न लगेगी भद्रा न लगेगा पंचक, इस मुहूर्त में होगा रावण दहन 
Ram Ki Shakti Pooja
जब देवी ने चुरा लिए कमल के फूल... श्रीराम ने आज की थी शक्ति पूजा 
अयोध्या में 240 फुट लंबे रावण दहन पर रोक. (Photo: Representational )
अयोध्या में विजयदशमी पर नहीं जलेगा रावण का 240 फुट लंबा पुतला, प्रशासन ने लगाई रोक 
haryana congress politics bhupinder hooda and rao narendra
हरियाणा में कांग्रेस ने दो दशक बाद बदली रणनीति, जाट-दलित की बजाय जाट-OBC पर फोकस 
Advertisement

यह भी पढ़ें: Dussehra 2025: कल दशहरा पर न लगेगी भद्रा न लगेगा पंचक, जानें किस मुहूर्त में होगा रावण दहन

रावण के निर्माण की कला और ऊंचाई खास है. यह रावण का पुतला न आकर्षित कर रहा है, दशहरा उत्सव और भी यादगार बनने वाला है. दशहरा के इस आयोजन में स्थानीय लोग और आसपास के जिले के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेने के लिए आएंगे. इस उत्सव में रावण दहन के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाएगा. उत्सव स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर इंतजाम किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement