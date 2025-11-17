scorecardresearch
 

Feedback

'हाथ जोड़ता हूं, मेरी झोपड़ी जल जाएगी...',थार पर पटाखे जलाने से रोका तो घर में लगाई आग

हरियाणा के मेवात जिले में थार गाड़ियों पर हुड़दंगबाजी पर डीजीपी के सख्त निर्देशों के बावजूद घटनाएं थम नहीं रही हैं. नूंह के गांव खोड़ में बारात के दौरान थार की छत पर पटाखे चलाने का विरोध करने पर पड़ोसियों ने भूसे से भरे घर में आग लगा दी और एक महिला पर तेजधार हथियार से हमला कर घायल कर दिया. पुलिस ने आग बुझाई और 6 नामजद सहित 12 लोगों पर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
थार पर पटाखे जलाने से रोका तो घर में लगाई आग (Photo: itg)
थार पर पटाखे जलाने से रोका तो घर में लगाई आग (Photo: itg)

हरियाणा पुलिस द्वारा थार वाहनों पर हुड़दंगबाजी रोकने के लिए लगातार जारी निर्देशों के बावजूद मेवात जिले में ऐसे मामलों में कमी नहीं आ रही है. ताजा घटना नूंह के गांव खोड़ की है, जहां एक परिवार ने अपनी झोपड़ी की सुरक्षा की चिंता जताते हुए पटाखे चलाने का विरोध किया तो उनके घर में आग लगा दी गई . साथ ही घर की महिलाओं पर भी हमला कर दिया गया. इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

घटना 15 नवंबर की शाम की है. शिकायतकर्ता कमरुद्दीन, निवासी गांव खोड़ के अनुसार, उनके पड़ोसी जाकिर पुत्र जुहूरखान के घर बारात आई हुई थी. बारात में शामिल युवक महिंद्रा थार और अन्य गाड़ियों की छत पर चढ़कर पटाखे चला रहे थे. जब यह बारात कमरुद्दीन की गली से गुजर रही थी, तो उन्होंने आग लगने के खतरे को देखते हुए पटाखे चलाने से मना किया, क्योंकि उनकी गली में ही उनका भूसे से भरा घर मौजूद था.

कमरुद्दीन ने बताया- 'मैंने उनसे कहा- हाथ जोड़ता हूं, मेरी झोपड़ा जल जाएगी. पटाखे मत जलाओ. लेकिन वे नहीं माने.' के विरोध करने पर बाराती नाराज हो गए और गाली-गलौज करने लगे. गुस्से में उन्होंने पटाखों की पूरी पेटी उठाकर सीधे भूसे वाले घर में फेंक दी. पेटी गिरते ही तेज धमाका हुआ और घर में आग भड़क उठी. आग की लपटें कुछ ही मिनटों में फैल गईं. जब कमरुद्दीन और उनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. कमरुद्दीन पर लाठी से वार किया गया जबकि उनके भाई की पत्नी सरमीना पर तेजधार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi blast investigation reveals challenges in tracing used vehicle ownership
दिल्ली ब्लास्ट में दो और MBBS डॉक्टर हिरासत में लिए गए, आतंकी उमर से थे करीबी संबंध 
Burnt car
डिवाइडर से टकराकर धधक उठी कार, जिंदा जल गया ड्राइवर  
Bloody clash between two groups
खूनी संघर्ष के दौरान लोगों पर चढ़ाई पिकअप, खौफनाक वीडियो वायरल  
मोबाइल, सिम और वाहन बरामद. (Photo: Representational)
हरियाणा के नूंह में बड़ा साइबर गिरोह बेनकाब! 6 आरोपी गिरफ्तार 
Accused of religious conversion, two people including a cleric arrested
बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगाया, धर्म परिवर्तन कर कराया निकाह, मौलवी समेत दो अरेस्ट  
Advertisement

घटना के बाद आरोपी मौके से भागते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. कमरुद्दीन ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया. आग से घर का काफी सामान जलकर राख हो गया.

पीड़ित परिवार ने रोजका मेव पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर 6 नामजद और 6 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. यह घटना एक बार फिर बताती है कि थार गाड़ियों पर स्टंटबाजी और पटाखेबाजी की समस्या ग्रामीण इलाकों में गंभीर रूप से बढ़ रही है, जिसके खिलाफ पुलिस कई बार चेतावनी दे चुकी है, परंतु नियमों को धता बताते हुए ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

Input: कासिम खान 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement